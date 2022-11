औरंगाबाद में ऑटो चालक द्वारा 'शारीरिक संबंध बनाओगी?' पूछने के बाद चलते ऑटो रिक्शा से कूदी छात्रा, देखें सीसीटीवी फुटेज

Highlights घटना 13 नवंबर की है। आरोपी ड्राइवर ने लड़की के साथ उस वक्त अश्लील बातें की जब वह उसके ऑटों में घर लौट रही थी।

औरंगाबादः महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑटोरिक्शा चालक द्वारा अश्लील बातें करने पर एक युवती ने चलते ऑटो से कूद पड़ी जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में युवती को सिर में चोट लगी है। वह अस्पताल में भर्ती है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

घटना 13 नवंबर की है। औरंगाबाद की क्रांति चौक पुलिस ने बताया कि आरोपी ऑटो ड्राइवर सय्यद अकबर सय्यद हमीद ने लड़की के साथ उस वक्त अश्लील बातें की जब वह ट्यूशन से उसके ऑटों में घर लौट रही थी। आरोपी सय्यद चलते ऑटो में ही उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।

Aurangabad Video.



I cannot imagine how much courage she had to muster to jump from Syed Akbar Syed Hameed's auto-rickshaw on a busy road.



Molested, and scared, she threw herself out without fearing for her life.



