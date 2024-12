Andhra Pradesh: महिला को मिला बड़ा सा पार्सल, खोला तो निकली डेड बॉडी, साथ में फिरौती की मांग वाला पत्र

Highlights नागा तुलसी के रूप में पहचानी गई महिला ने घर बनाने के लिए वित्तीय मदद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति को एक आवेदन दिया था समिति ने महिला को टाइलें भेजी थीं, लेकिन पार्सल में एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस पार्सल में एक करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई थी

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला को एक पार्सल मिला जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव था। चौंकाने वाली घटना पश्चिमी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के येंदागंडी गांव की है। नागा तुलसी के रूप में पहचानी गई महिला ने घर बनाने के लिए वित्तीय मदद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति को एक आवेदन दिया था।

समिति ने महिला को टाइलें भेजी थीं। लेकिन पार्सल में एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जो पश्चिमी गोदावरी जिले में मिला। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस पार्सल में एक करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई थी। पुलिस ने दावा किया कि यह सालों पहले लिए गए ऋण की चक्रवृद्धि राशि है।

गुरुवार रात को परिवार के निर्माणाधीन घर पर यह बक्सा पहुंचाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अदनान नईम असमी ने बताया कि चार सदस्यों वाले परिवार को बक्सा एक पत्र के साथ दिया गया, जिसमें 1.35 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

