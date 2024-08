अजमेर ब्लैकमेलिंग और रेप केस: 250 स्कूली लड़कियों का हुआ था सामूहिक बलात्कार, 32 साल बाद 6 आरोपी दोषी करार दिए गए

Highlights ये मामला 1992 का है जब 250 स्कूली लड़कियों का शोषण किया गया था अश्लील तस्वीरें हासिल कर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था तस्वीरों को लीक करने की धमकी देकर 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया

Ajmer largest blackmail case 1992: विशेष पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम अदालत ने अजमेर के बलात्कार और ब्लैकमेल मामले में छह शेष आरोपियों को दोषी ठहराया है। ये मामला 1992 का है जब 250 स्कूली लड़कियों का शोषण किया गया था। नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ ​​टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सईद ज़मीर हुसैन वे छह आरोपी हैं जिन्हें अदालत ने मंगलवार (20 अगस्त) को दोषी ठहराया।

