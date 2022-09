Zimbabwe vs Australia: मुश्ताक, डोनाल्ड और ब्रेट ली को पछाड़ कर नया विश्व रिकॉर्ड, स्टार्क के 200 वनडे विकेट

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने पहले दोनों वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को 141 रन पर ढेर कर दिया। जिंबाब्वे ने 66 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर दिया।

Zimbabwe vs Australia: जिंबाब्वे ने एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में उलटफेर कर दिया। 5 बार के विश्व चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हराया। 50 ओवर के प्रारूप के इतिहास में यह पहला मौका था, जब जिंबाब्वे की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर पहली जीत है।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने नया इतिहास कायम कर दिया। वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। स्टार्क 37वें ओवर में रेयान बर्ल का विकेट लेकर मील के पत्थर तक पहुंचे। स्टार्क ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 200 एकदिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए।

