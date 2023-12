युजवेंद्र चहल की नई 'एक्स' प्रोफाइल पिक्चर हुई वायरल, रोहित शर्मा को है पूरी तरह समर्पित

Highlights रोहित की जगह पंड्या को MI का कप्तान बनाए जाने से पूरा भारतीय क्रिकेट जगत स्तब्ध है युज़ी ने रोहित के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए अपनी ट्विटर प्रोफ़ाइल तस्वीर बदल दी चहल एकदिवसीय श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम के साथ हैं

नई दिल्ली:रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पंड्या को मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का कप्तान बनाए जाने से पूरा भारतीय क्रिकेट जगत स्तब्ध रह गया। नेतृत्व में बदलाव ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जबकि कुछ ने इस कदम को फ्रेंचाइजी की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप देखा। हालाँकि बदलाव केवल एक आईपीएल फ्रेंचाइजी में हुआ है, वर्तमान और पूर्व क्रिकेटरों दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएँ आई हैं।

युजवेंद्र चहल, जो एकदिवसीय श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम के साथ हैं, ने रोहित के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए अपनी ट्विटर प्रोफ़ाइल तस्वीर बदल दी। मुंबई इंडियंस ने कुछ दिन पहले नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की, जिसमें गुजरात टाइटन्स से ऑलराउंडर के ट्रेड-इन के बाद आईपीएल 2024 अभियान के लिए हार्दिक पंड्या को कप्तान नियुक्त किया गया।

एमआई ने एक पोस्ट में कहा, "रो, 2013 में आपने एमआई के कप्तान के रूप में पदभार संभाला। आपने हमें विश्वास करने के लिए कहा। जीत और हार में, आपने हमें मुस्कुराने के लिए कहा। 10 साल और 6 ट्रॉफियों के बाद, हम यहां हैं। हमारे हमेशा के लिए कप्तान, आपकी विरासत कायम रहेगी नीले और सुनहरे रंग में। धन्यवाद, कैप्टन आरओ,''

सदाबहार नीले और सुनहरे रंगों में, हार्दिक श्रद्धांजलि ने रोहित की कप्तानी के इतिहास का सार दर्शाया और मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों का सामूहिक धन्यवाद व्यक्त किया। यह वीडियो टीम पर रोहित शर्मा के स्थायी प्रभाव और उनकी नेतृत्व यात्रा की चल रही विरासत को एक भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि मशाल पंड्या को दी जाती है।

एमआई ने एक बयान में कहा, "मुंबई इंडियंस ने आज आगामी 2024 सीज़न के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। प्रसिद्ध ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में कमान संभालने के लिए तैयार हैं, जो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, सबसे सफल और पसंदीदा कप्तानों में से एक हैं। शानदार रोहित शर्मा।“

