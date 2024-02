INDIA vs ENGLAND: यशस्वी जायसवाल ने लगाया तीसरा शतक, कूटे 9 चौके 5 छक्के

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल ने लगाया तूफानी शतक करियर का तीसरा टेस्ट शतक कर दी चौके और छक्कों की बारिश जायसवाल के शतक से तीसरे टेस्ट में मजबूत हुआ भारत

INDIA vs ENGLAND: टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में लगाया तीसरा शतक। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट शतक लगाया है। जायसवाल तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काल बन कर टूटे। जायसवाल ने दूसरी पारी में 9 चौके और पांच गगनचुंबी छक्के जड़े। जायसवाल ने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को सम्मान नहीं दिया। जायसवाल इतनी तेजी से रन बना रहे थे कि लोग टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को याद करने लगे।

Double-century in Vizag 💯 & counting in Rajkot! Yashasvi Jaiswal in tremendous touch ✨

जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में खेले गए 7 मैच की 13 पारियों में एक बार नॉट आउट रहे हैं। उन्होंने अब तक 700 से अधिक रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका उच्च स्कोर 209 रन हैं। उन्होंने दोहरा शतक इंग्लैंड के खिलाफ इसी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान लगाया था।

A leap of joy to celebrate his second century of the series 🙌



Well played, Yashasvi Jaiswal 👏👏