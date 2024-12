Yashasvi Jaiswal IND vs AUS 4th Test: 2024 में 1478 रन, वीरेंद्र सहवाग से आगे निकले यशस्वी जायसवाल?, एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली की कमजोरी के चलते भारत हार के कगार पर है। मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच दे बैठे।

Yashasvi Jaiswal IND vs AUS 4th Test: शीर्षक्रम की नाकामी के बाद यशस्वी जायसवाल ने कमाल की पारी खेली। हालांकि जायसवाल चौथे टेस्ट में हार को रोक नहीं सके। भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। पहली पारी में 118 गेंद में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 82 रन बनाने वाले ओपनर ने दूसरी पारी में भी धांसू पारी खेली। 208 गेंद में 84 पर आउट हो गए। जायसवाल ने 8 चौके मारे। इस दौरान कई अहम साझेदारी कर टीम को मुकाबले में आएं लेकिन अकेले जीत नहीं दिला सके।

NO EDGE ON SNICKO, BUT YASHASVI JAISWAL IS OUT BECAUSE OF DEFLECTION. 🤯 pic.twitter.com/LoFjFCj25L — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 30, 2024

Third Umpire giving the decision on Yashasvi Jaiswal. pic.twitter.com/HVYzaNkLlf— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 30, 2024

- Ricky Ponting about the decision of Yashasvi Jaiswal. pic.twitter.com/69DOQlvGTR— Johns. (@CricCrazyJohns) December 30, 2024

Yashasvi Jaiswal IND vs AUS 4th Test: भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन (टेस्ट)

1562 सचिन तेंदुलकर (2010)

1555 सुनील गावस्कर (1979)

1478 यशस्वी जयसवाल (2024)*

1462 वीरेंद्र सहवाग (2008)

1422 वीरेंद्र सहवाग (2010)।

कप्तान रोहित शर्मा की अति रक्षात्मक शैली और आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर विराट कोहली की कमजोरी के चलते भारत हार के कगार पर है। रोहित ने 40 गेंद में नौ रन बनाये और टेस्ट मैचों में दसवीं बार आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का शिकार हुए। वहीं कोहली (29 गेंद में पांच रन) एक बार फिर कवर ड्राइव खेलने की ललक पर काबू नहीं रख सके और मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच दे बैठे।

The deflection by which Yashasvi Jaiswal was declared out. pic.twitter.com/0ftpKKAcsk— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 30, 2024

केएल राहुल को खाता भी नहीं खोल पाये। इससे पहले सुबह खेल शुरू होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 13वीं बार पारी के पांच विकेट लेकर आस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 234 रन पर आउट किया । इसके बाद लग रहा था कि रोहित शीर्षक्रम पर अपना स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखायेंगे लेकिन खराब फॉर्म के बीच उन्होंने रक्षात्मक खेल दिखाने की कोशिश की जो नाकाम रही