Yashasvi Jaiswal Half Century: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने अर्धशतक ठोका और टीम इंडिया की लड़खड़ाती पारी को संभाला, टीम के कप्तान रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली भी मात्र 6 रन ही बना सके और शुभमन गिल 0 रन पर अपना विकेट देकर वापस पवेलियन लौट गए, टीम इंडिया की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 8 चौके लगाये और अपना अर्शशतक पूरा किया।

Smooth operator 👌



Yashasvi Jaiswal is driving the ball with ease in the 1st #INDvBAN Test! 👏#JioCinemaSports#IDFCFirstBankTestSeriespic.twitter.com/V7Qoj1rOQB