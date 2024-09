VIDEO: 2 अर्धशतक, बांग्लादेशी गेंदबाजों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, यशस्वी और राहुल की तूफानी फिफ्टी...

Highlights IND vs BAN LIVE: 2 अर्धशतक, यशस्वी और राहुल की तूफानी फिफ्टी... IND vs BAN Highlights: यशस्वी और राहुल ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Yashasvi Jaiswal and KL Rahul Half Century:यशस्वी जायसवाल के आक्रामक अर्धशतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को चाय तक दो विकेट पर 138 रन बना लिये । जायसवाल ने 52 गेंद में 71 रन बनाये। वहीं के एल राहुल ने 33 गेंदों में 51 रनों की तूफानी पारी खेली और अभी 66 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत ने प्रति ओवर आठ से ऊपर की दर से रन बनाये। भारतीय टीम अब बांग्लदेश से 95 रन पीछे है जिसने पहली पारी में मोमिनुल हक के शतक की मदद से 233 रन बनाये। दो दिन खराब मौसम के बाद कानपुर में आज धूप खिली। दूसरे और तीसरे दिन कोई खेल नहीं हो सका था। बांग्लादेश के शीर्षक्रम के बल्लेबाज मोमिनुल ने 13वां शतक पूरा किया लेकिन उन्हें दूसरे छोर से मदद नहीं मिल सकी। भारत ने टी20 के तेवरों के साथ बल्लेबाजी की।

जायसवाल ने पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज हसन महमूद को तीन चौके जड़े। रोहित ने खालिद अहमद को दो छक्के लगाये जिनमें से एक पर गेंद स्टेडियम की छत पर जा गिरी। भारत ने पचास रन तीसरे ओवर में ही पूरे कर लिये। तेज गेंदबाजों को नाकाम होता देख बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो ने स्पिनर मेहदी हसन मिराज को गेंद सौंपी जिन्होंने रोहित का कीमती विकेट लिया। जायसवाल ने बायें हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और दो छक्के लगाये। उन्होंने दूसरे विकेट के लिये शुभमन गिल (नाबाद 37) के साथ 72 रन जोड़े। गिल और ऋषभ पंत (चार) क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत के लिये तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तीन जबकि मोहम्मद सिराज , आकाश दीप और आर अश्विन ने दो दो विकेट लिये।

रविंद्र जडेजा 300 विकेट लेने वाले सातवें भारतीय गेंदबाज बन गए जब उन्होंने खालिद महमूद का विकेट लिया । वह 300 टेस्ट विकेट और 3000 टेस्ट रन सबसे तेजी से पूरे करने वाले इंग्लैंड के इयान बाथम के बाद दूसरे खिलाड़ी भी बन गए । पहले दिन के स्कोर तीन विकेट पर 107 रन से आगे खेलते हुए बांग्लादेश ने मुशफिकुर रहीम (11) का विकेट छठे ओवर में गंवाया जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया। नये बल्लेबाज लिटन दास (13) ने बुमराह को चौका लगाकर आत्मविश्वास के साथ आगाज किया। इस बीच मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच की अपील से मोमिनुल को जीवनदान भी मिला। डीआरएस में पता चला के यशस्वी जायसवाल के हाथ में जाने से पहले गेंद ने बल्ला या दस्तानों को नहीं छुआ था। अगली गेंद पर मोमिनुल ने स्क्वेयर लेग में चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। दास को सिराज ने आउट किया जिनका शानदार कैच मिडआफ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लपका। कैच इतना जबर्दस्त था कि दास भी आश्चर्य से देखते रह गए। अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे शाकिब अल हसन नौ रन बनाकर आउट हुए। रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर सिराज ने मिडआफ में उनका कैच लपका।

