Yash Thakur IPL 2024: आईपीएल में युवा बॉलर ढा रहे कहर, विदर्भ के 25 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ने तोड़ दी कमर

Highlights य़श ठाकुर भले ही अपनी गति के मामले में डरावने न हों। लेंथ और गति को मिलाने की उनकी क्षमता प्रभावशाली है। मैच विजेता देखा तो इस युवा तेज गेंदबाज को इससे आत्मविश्वास मिला।

Yash Thakur IPL 2024: आईपीएल में कई युवा खिलाड़ी रंग दिखा रहे हैं। भारतीय तेज बॉलर पूरे दमखम में दिख रहे हैं। मयंक यादव के बाद यश ठाकुर ने कमाल कर दिया। 25 साल के ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार 5 विकेट अपने नाम किया। यहीं नहीं आईपीएल 2024 में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस आईपीएल में मयंक यादव अपनी तेज गति और खतरनाक लेंथ से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ ठाकुर ने कमाल कर दिया। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने आईपीएल में टाइटंस के बल्लेबाजी क्रम को तोड़ने के लिए अपना पहला पांच विकेट लेने का कारनामा किया। ठाकुर भले ही अपनी गति के मामले में डरावने न हों लेकिन लेंथ और गति को मिलाने की उनकी क्षमता प्रभावशाली है।

From achieving his father's dream to idolising Umesh Yadav & MS Dhoni 👏👏 In conversation with @LucknowIPL 's Team Man - Yash Thakur 👌👌 - By @ameyatilak WATCH 🎥🔽 #TATAIPL | #LSGvGT

ठाकुर को अपेक्षाओं का बोझ पसंद है इसलिए मयंक यादव के चोटिल होने के बाद लखनऊ सुपर जाइट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने जब उनमें मैच विजेता देखा तो इस युवा तेज गेंदबाज को इससे आत्मविश्वास मिला और उन्होंने आईपीएल में पहली बार पारी में पांच विकेट चटकाए। विदर्भ के 25 वर्षीय तेज गेंदबाज यश पर उस समय सभी का ध्यान केंद्रित हो गया था।

The #TATAIPL 2024 Points Table is getting intense and so is the Fantasy battle 🔥



Have you made your IPL Fantasy Team yet?



Head to https://t.co/Odk3LzNC8l or Download the official IPL App to make your fantasy team now! 🙌 pic.twitter.com/jSG0SyNI7E