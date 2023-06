WTC 2023: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को लेकर टेंशन में टीम इंडिया!, किशन और भरत में से किसे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपनी

Highlights ईशान किशन और केएस भरत में से किसे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपनी है। कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कड़ी निगाह रखी। भारतीय बल्लेबाजों ने अपना अधिकतर समय बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने बिताया।

WTC 2023: भारतीय टीम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को काफी गंभीरता से ले रही है और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल से पहले के दूसरे अभ्यास सत्र पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि उसने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि ईशान किशन और केएस भरत में से किसे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपनी है।

ऑस्ट्रेलिया ने सुबह जब अभ्यास किया तो काफी ठंड थी और आसमान बादलों से घिरा था लेकिन भारतीय टीम जब दोपहर बाद अभ्यास के लिए आई तो ओवल में धूप खिली हुई थी। यह भले ही वैकल्पिक अभ्यास सत्र था लेकिन उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और रिजर्व खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया।

इस ढाई घंटे तक चले अभ्यास सत्र पर कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कड़ी निगाह रखी। भारत के मुख्य बल्लेबाजों ने जहां नेट पर पर्याप्त समय बिताया वही रोहित ने थ्रो डाउन पर ही अभ्यास किया। स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस अपनी गेंदबाजी से काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपना अधिकतर समय बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने बिताया।

टीम के सदस्य जयदेव उनादकट और नेट गेंदबाज अनिकेत चौधरी के अलावा स्थानीय तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बाएं हाथ की गेंदबाजी का काफी अभ्यास कराया। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी सबसे पहले नेट्स पर अभ्यास के लिए आए।

The Honourable High Commissioner of India in London, Mr. Vikram Doraiswami met #TeamIndia Captain @ImRo45 and Head Coach Rahul Dravid at The Oval 👌👌#WTC23 | @VDoraiswami | @HCI_Londonpic.twitter.com/t2HPpQbu8Z