WTC 2023-25: दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, रोमांचक बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान को हराया

Highlights दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी टीम ने सेंचुरियन में PAK के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में दो विकेट से जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने जून 2023 में लंदन के ओवल में फाइनल में भारत को हराकर गदा जीती थी

WTC 2023-25: टेम्बा बावुमा की अगुआई में दक्षिण अफ्रीका 2023-25 ​​चक्र के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। मार्को जेनसन और कैगिसो रबाडा के बीच शानदार अटूट साझेदारी के बाद प्रोटियाज ने सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान पर दो विकेट से रोमांचक जीत हासिल की।

शुरुआती टेस्ट के चौथे दिन, मेजबान टीम अपने सामने 148 रनों के मामूली लक्ष्य के बावजूद कुछ दबाव में थी। पाकिस्तान ने रात भर में तीन विकेट चटकाए थे, जिसमें मोहम्मद अब्बास ने टोनी डी ज़ोरज़ी और ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया, जबकि खुर्रम शहज़ाद ने रयान रिकलेटन को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को 27/3 पर छोड़ दिया।

अब्बास ने चौथे दिन एडेन मार्करम और टेम्बा बावुमा के बीच 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया, उन्होंने पहले वाले को कम ऊंचाई पर आउट किया। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने घरेलू टीम पर और प्रहार किया, तथा टेम्बा बावुमा और कागिसो रबाडा को आउट कर दिया, जिससे प्रोटियाज टीम का स्कोर 99/8 हो गया, लेकिन लंच से पहले टीम ने कोई और विकेट खोए बिना 116 रन बना लिए।

