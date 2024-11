WTC 2023-25 Points Table Updated after SA vs SL 1st Test: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया-डरबन में श्रीलंका की हार, नंबर-1 पर टीम इंडिया और दूसरे पर अफ्रीका, डब्ल्यूटीसी अंक तालिका उलटफेर

Highlights WTC 2023-25 Points Table Updated after SA vs SL 1st Test: तालिका में भारत पहले स्थान पर है। WTC 2023-25 Points Table Updated after SA vs SL 1st Test: ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर खिसक गया है। WTC 2023-25 Points Table Updated after SA vs SL 1st Test: सीरीज का दूसरा मैच पांच दिसंबर से खेला जायेगा।

WTC 2023-25 Points Table Updated after SA vs SL 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को किंग्समीड में पहले टेस्ट में श्रीलंका को 233 रनों से हराकर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। भारतीय टीम पहले स्थान पर है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और डरबन में श्रीलंका हार के बाद उलटफेर हुआ है। पिछले सात टेस्ट में छठी जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की तालिका में भारत के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर खिसक गया है। सीरीज का दूसरा मैच पांच दिसंबर से खेला जायेगा।

The Proteas wrap up a handsome win in Durban to take 1️⃣-0️⃣ lead in the two-Test series 🏏



📝 #SAvSL: https://t.co/dVkUTYXu2p#WTC25pic.twitter.com/VkUfBjYtOY — ICC (@ICC) November 30, 2024

A clinical performance from the Proteas sees them raise a strong claim for #WTC25 Final 🏏#SAvSLhttps://t.co/kZ03hDRwZF— ICC (@ICC) November 30, 2024

तेज गेंदबाज मार्को यानसन के 11 विकेट से दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को पांचवें दिन किंग्समीड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 233 रनों से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली। श्रीलंका ने जीत के लिए 516 रनों के लगभग असंभव जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 282 रन बनाये।

टीम के लिए दिनेश चांदीमल ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाये। श्रीलंका की टीम ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 103 रन से आगे से की और चांदीमल ने 174 गेंद की पारी में 12 चौके लगाने के साथ छठे विकेट के लिए कप्तान धनंजय डिसिल्वा (59) के साथ 95 और सातवें विकेट के लिए कुसल मेंडिस (48) के साथ 75 रन की साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका के जीत के इंतजार को लंबा किया।

वह गेराल्ड गोएत्जी की गेंद पर उन्हीं को कैच देकर आउट हुए जिससे श्रीलंका ने आखिरी चार विकेट 11 रन के अंदर गंवा दिये। दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में सात विकेट लेने वाले यानसेन ने दूसरी पारी में 73 रन देकर चार विकेट लेकर ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गये। उन्होंने पहली पारी में सात विकेट चटकाये थे।

Fitness concerns in South Africa camp ahead of the second #SAvSL Test 👀#WTC25https://t.co/oEySydy6pq — ICC (@ICC) November 30, 2024

जिससे श्रीलंका की पहली पारी मात्र 42 रन पर सिमटी गयी थी। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 191 और दूसरी पारी में पांच विकेट पर 366 (पारी घोषित) बनाये थे। टीम के लिए दूसरी पारी में कैगिसो रबाडा, कोएत्जी और स्पिनर केशव महाराज ने दो-दो विकेट लिये।