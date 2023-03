WPL 2023: कल से दे दनादन, 5 टीम, 21 मैच और 87 खिलाड़ी, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मैच, जानें शेयडूल, कब और कहां देखें और क्या है टिकट रेट

Highlights मुंबई की अगुवाई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी। गुजरात की कमान विकेटकीपर बेथ मूनी हाथों में है। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियन्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा।

WPL 2023 Opening Ceremony: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 में कल से चौके और छक्के की बरसात देखने को मिलेगी। भारतीय क्रिकेट में नए युग का उदय होगा। पांच टीमों के बीच 21 मुकाबले होंगे। शनिवार को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियन्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा।

डब्ल्यूपीएल के उद्घाटन संस्करण में भाग लेने वाली पांच टीमें हैं, मुंबई इंडियंस (एमआई), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी), दिल्ली कैपिटल्स (डीसी), यूपी वारियर्स (डब्ल्यूपीडब्ल्यू) और गुजरात जायंट्स (जीजी) हैं। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास मुंबई इंडियंस की कमान है।

Bright smiles all around 😃👌🏻



Some behind the scenes snippets of the @mipaltan's headshots session ahead of their #TATAWPL opener 💡📸

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना आरसीबी की महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की सफल कप्तान मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान होंगी। बेथ मूनी को गुजरात जायंट्स के लिए कप्तान बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर और बल्लेबाज एलिसा हीली डब्ल्यूपीएल 2023 में यूपीडब्ल्यू का नेतृत्व कर रही हैं।

महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 शेड्यूल: तारीख, मैच, समय, जगह-(WPL 2023 Schedule: Date, Match, Time, Venue)

4 मार्च - गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस - 07:30 PM IST डीवाई पाटिल स्टेडियम

5 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स - 03:30 अपराह्न IST ब्रेबॉर्न - सीसीआई

5 मार्च- यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स, भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम

6 मार्च - मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - 07:30 PM IST ब्रेबॉर्न - सीसीआई

7 मार्च - दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स - 07:30 PM IST डीवाई पाटिल स्टेडियम

08 मार्च - गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - 07:30 PM IST ब्रेबॉर्न - CCI

09 मार्च - दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस - 07:30 PM IST डीवाई पाटिल स्टेडियम

10 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम यूपी वारियर्स - भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे ब्रेबॉर्न - सीसीआई

11 मार्च- गुजरात जाइंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स- शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

12 मार्च - यूपी वॉरियरज़ बनाम मुंबई इंडियंस - शाम 07:30 बजे, ब्रेबॉर्न - सीसीआई

13 मार्च- दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर- शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

14 मार्च- मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जाइंट्स- भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे ब्रेबॉर्न- सीसीआई

15 मार्च- यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर- शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

16 मार्च- दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स- 07:30 PM IST ब्रेबॉर्न- CCI

18 मार्च- मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वारियर्स- दोपहर 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

18 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम गुजरात जाइंट्स - भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे ब्रेबॉर्न-सीसीआई

20 मार्च - गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वारियर्स - 03:30 अपराह्न IST ब्रेबॉर्न - सीसीआई

20 मार्च- मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स- 07:30 PM IST डीवाई पाटिल स्टेडियम

21 मार्च- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस- दोपहर 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

21 मार्च- यूपी वॉरियरज़ बनाम दिल्ली कैपिटल्स- भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे ब्रेबॉर्न-सीसीआई

24 मार्च - एलिमिनेटर 07:30 PM IST डीवाई पाटिल स्टेडियम

26 मार्च - फाइनल - 07:30 PM IST ब्रेबॉर्न - CCI।

WPL 2023 उद्घाटन समारोह की तारीख, स्थान और समयः डब्ल्यूपीएल 2023 में पहला मैच 4 मार्च को शाम 7.30 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। उद्घाटन समारोह दो घंटे पहले भारतीय समयानुसार शाम साढ़े पांच बजे शुरू होगा। गेट शाम 4 बजे IST खुलेंगे।

Get your tickets 🎟️ for the inaugural #TATAWPL now!



Women and Girls can avail FREE tickets by registering under women's category.



Link 👉https://t.co/osCK6D4K3cpic.twitter.com/mQ4DEG4a1c — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 3, 2023

WPL 2023 उद्घाटन समारोह: बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी और कृति सेनन, रैपर और गायक एपी ढिल्लों के साथ महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी। गायक शंकर महादेवन उद्घाटन समारोह में डब्ल्यूपीएल गान गाएंगे।

A star ⭐ studded line-up



D.Y.Patil Stadium will be set for an evening of glitz and glamour 👌🏻



𝐃𝐨 𝐍𝐨𝐭 𝐌𝐢𝐬𝐬 the opening ceremony of #TATAWPL



Grab your tickets 🎫 now on https://t.co/c85eyk7GTApic.twitter.com/2dj4L8USnP — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 1, 2023

डब्ल्यूपीएल 2023 उद्घाटन समारोह टिकट बुकिंगः WPL 2023 के मैचों के टिकट BookMyShow.com पर उपलब्ध हैं। मुंबई इंडियंस और गुजरात जाइंट्स के बीच पहले मैच के टिकट के खरीदार भी ओपनिंग सेरेमनी देख सकते हैं। टिकट क्रमशः 100 रुपये और 400 रुपये की मामूली कीमतों पर उपलब्ध हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह और अध्यक्ष रोजर बिन्नी उपस्थित होंगे।

टूर्नामेंट का फाइनल 26 मार्च को खेला जाएगा। पहला मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा। डब्ल्यूपीएल दिग्गज और स्थापित खिलाड़ियों के साथ स्नेहा दीप्ति और जासिया अख्तर जैसे खिलाड़ियों के बारे में होगा। स्नेहा यह साबित करना चाहेगी कि मां बनने के बाद भी उनके जुनून में कोई कमी नहीं आयी है। तो वही जम्मू और कश्मीर जासिया को बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता है।

वह इस टूर्नामेंट से उमरान मलिक जैसी ख्याति हासिल करना चाहेंगी। हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के लिए इस लीग से करीबी मैचों को जीतने हुनर मिल सकता है। इन खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम वैश्विक टूर्नामेंटों के बड़े मुकाबलों में संघर्ष करती रही है।

इस टी20 लीग का लंबे समय से इंतजार था। इसमें कुल पांच टीमें और 87 खिलाड़ी शामिल है। इसमें 15 साल की कम उम्र की खिलाड़ी को भी दुनिया के दिग्गजों के साथ खेलने और ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में दो नॉकआउट मैच सहित कुल 21 मुकाबले होंगे। इन सभी मैचों को मुंबई के दो स्टेडियमों में खेला जायेगा।

डब्ल्यूपीएल ने क्रिकेट की दुनिया में उत्साह पैदा किया है जिसमें पांच फ्रेंचाइजी टीमों को कुल 4,669 करोड़ रुपये में बेचा गया है। इसमें अडानी समूह द्वारा गुजरात फ्रेंचाइजी को 1,289 करोड़ रुपये में खरीदना शामिल है। खिलाड़ियों की नीलामी में पांच फ्रेंचाइजियों द्वारा कुल 59.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

जिससे न केवल खिलाड़ियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। खिलाड़ियों की नीलामी में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति सबसे महंगी रहीं। मुंबई में आयोजित नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आसीबी) ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा और उम्मीद के मुताबिक उन्हें कप्तान बनाया।

इस फ्रेंचाइजी ने अभी तक आईपीएल का कोई खिताब नहीं जीता है लेकिन पुरूष टीम की तरह महिला टीम के लिए भी क्रिकेट की दुनिया के बड़े नामों पर भरोसा किया है। टीम में सोफी डिवाइन और एलिसे पेरी जैसी दिग्गज भी शामिल है। मुंबई इंडियन्स (912.99 करोड़ रुपये) लीग की दूसरी सबसे महंगी टीम है।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली यह टीम पुरुष टीम के द्वारा पांच बार जीती गयी आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) खिताब की सफलता को दोहराना चाहेगी। हरमनप्रीत के साथ इस टीम में इंग्लैंड के नेट साइवर-ब्रंट और तेज गेंदबाज इस्सी वोंग, न्यूजीलैंड के अमेलिया केर, दक्षिण अफ्रीका की टी20 विश्व कप के फाइनलिस्ट क्लो ट्रायॉन, वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज और ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज हीथर ग्राहम शामिल है। सबसे ज्यादा 150 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाली हरमनप्रीत को उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच की खामियों को पाटने में सफल होगा।

चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेथ मूनी की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स में भारतीय सितारे हरलीन देओल, स्नेह राणा (उपकप्तान) और अनुभवी सुषमा वर्मा शामिल हैं। उनके पास ऑस्ट्रेलिया की टी20 विश्व कप विजेता, एशलीग गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम, वेस्टइंडीज के डायंड्रा डॉटिन और इंग्लैंड की सोफिया डंकले जैसी विदेशी दिग्गज है।

भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज भी टीम की मेंटोर और सलाहकार है। यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज एलिसा हीली को कप्तान बनाया है। भारतीय हरफनमौला टीम की उपकप्तान है। दीप्ति के लिए फ्रेंचाइजी ने 2.6 करोड़ रुपये की बोली लगायी थी। वह दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी रही। दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई दिग्गज मेग लैनिंग करेंगी जबकि टीम में जेमिमा और शेफाली आक्रामक बल्लेबाज है।