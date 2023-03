WPL 2023: गुजरात और आरसीबी के खिलाफ बेजोड़ पारी, दो मैच, 124 रन, 16 चौके और 5 छक्के, मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज के पास ऑरेंज कैप

Highlights दूसरे मैच में 77 रन की पारी 38 गेंद में खेली, 13 चौके और एक छक्का लगाया। पहले मैच में 31 गेंद में 47 रन बनाई, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया और धमाकेदार पारी खेली।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस ने महिला आईपीएल 2023 में शानदार शुरुआत की है। टीम ने दो मैच खेलते हुए 4 अंक के साथ प्वाइंट टेबल में पहले पायदान पर है। पहले मैच में गुजरात जाइंट्स को दूसरे मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बुरी तरह से हराया। मुंबई इंडियंस रन रेट में भी काफी आगे है। 5.185 प्लसे है।

मुंबई इंडियंस की सलामी बल्लेबाज और वेस्टइंडीज की खिलाड़ी ने गुजरात जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया और धमाकेदार पारी खेली। पहले मैच में 31 गेंद में 47 रन बनाई, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। दूसरे मैच में 77 रन की पारी 38 गेंद में खेली, 13 चौके और एक छक्का लगाया।

मुंबई इंडियंस की सलामी बल्लेबाज हीली मैथ्यूज का कहना है कि उनकी टीम की बल्लेबाजी में गहराई होने की वजह से उन्हें अपना स्वाभाविक खेल दिखाने में मदद मिल रही है । बारबाडोस की इस बल्लेबाज ने गुजरात जाइंट्स के खिलाफ पहले मैच में 31 गेंद में 47 रन बनाये और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 38 गेंद में 77 रन की नाबाद पारी खेली।

उन्होंने जीत के बाद कहा ,‘‘ हमारी टीम में कई सितारे हैं । इससे मुझे शीर्ष क्रम पर खुलकर खेलने की सहूलियत मिल जाती है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ पिछले कुछ सप्ताह वेस्टइंडीज के लिये खेलते हुए मैने अपनी बल्लेबाजी पर काफी मेहनत की है और बड़े स्कोर बनाये हैं । मैने उसी लय को कायम रखने की कोशिश की ।

यहां की विकेट दक्षिण अफ्रीका से काफी बेहतर है जिससे बहुत मदद मिली । मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है।’’ मैथ्यूज ने कहा कि ब्रेबोर्न स्टेडियम जैसी पिच पर 175 या 180 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है । उन्होंने कहा ,‘‘ यह बल्लेबाजी के लिये अच्छी विकेट है जिस पर 170 से 180 रन बनाये जा सकते हैं । हमारी बल्लेबाजी में गहराई है । मैं और नैट (स्किवेर ब्रंट) यह काम बखूबी कर सकते हैं ।’’

वहीं आरसीबी के मुख्य कोच बेन स्वायेर ने स्वीकार किया कि भारत के घरेलू खिलाड़ियों के लिये चुनौती आसान नहीं है। आरसीबी ने स्मृति मंधाना, रिचा घोष और एलिसे पेरी पर काफी खर्च किया है। स्वायेर ने कहा ,‘हम ऐसी शुरुआत नहीं चाहते थे लेकिन नये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके लिये यह बड़ी चुनौती है। अब उनके पास अनुभव है लेकिन आठवें ओवर से पहले सभी विदेशी खिलाड़ियों के आउट होने से उन पर दबाव बना।’’