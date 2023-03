मुंबई: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL-2023) के आगाज के साथ ही भारतीय महिला विस्फोटक खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस विमेंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने धमाका कर दिया। वह इस लीग में अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने गुजरात जायंट्स विमेंस टीम के खिलाफ लीग के पहले मैच में 30 गेंदों पर शानदार 65 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए। हरमनप्रीत की धमाकेदार बल्लेबाजी का ही नतीजा रहा कि मुबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 207 रन बना डाले।

