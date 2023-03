WPL 2023: पहले मैच में रनों की बरसात, मुंबई इंडियंस कप्तान ने चौकों की झड़ी लगाई, 216.67 स्ट्राइक से रन बटोरे, 31 चौके और 6 छक्के

Highlights हरमनप्रीत कौर ने आते ही चौकों की झड़ी लगाई। 30 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली जिसमें 14 चौके शामिल हैं। हेली मैथ्यूज ने 31 गेंदों पर 47 और एमिलिया केर ने 24 गेंदों पर नाबाद 45 रन की उपयोगी पारियां खेली।

WPL 2023: कप्तान हरमनप्रीत कौर की आतिशी पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ पहले महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के उद्घाटन मैच में शनिवार को यहां पांच विकेट पर 207 रन का विशाल स्कोर बनाया। हरमनप्रीत ने आते ही चौकों की झड़ी लगाई। मुंबई की ओर से 31 चौके और 6 छक्के लगे।

उन्होंने केवल 30 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली जिसमें 14 चौके शामिल हैं। उनके अलावा हेली मैथ्यूज ने 31 गेंदों पर 47 और एमिलिया केर ने 24 गेंदों पर नाबाद 45 रन की उपयोगी पारियां खेली। हरमनप्रीत और केर ने चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की। गुजरात की तरफ से ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ने 43 रन देकर दो विकेट लिये।

Innings Break!



Skipper @ImHarmanpreet top-scores with 65 as @mipaltan post a mammoth total of 207/5 in the first innings!



We're in for a thriller of a chase ahead!



Who's winning this fellas 🤔#TATAWPL | #GGvMIpic.twitter.com/7yFy4Rpsch — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023

गुजरात जायंट्स की कप्तान बेथ मूनी ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। उसने सलामी बल्लेबाज यास्तिका भाटिया (एक) का विकेट जल्दी गंवा दिया जिन्हें बाएं हाथ के स्पिनर तनुजा कंवर ने प्वाइंट पर कैच कराया। मुंबई अगर पावर प्ले में 44 रन बनाने में सफल रहा तो इसका श्रेय मैथ्यूज को जाता है।

जिन्होंने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने मध्यम गति के गेंदबाज मानसी जोशी की पहली गेंद पर छह रन के लिए भेजा। इस बीच नैट साइवर ब्रंट (18 गेंदों पर 23 रन) ने भी मोनिका पटेल पर लगातार दो चौके जमाए। जॉर्जिया वेयरहम ने साइवर ब्रंट को आउट करके इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी का अंत किया।

Captain @ImHarmanpreet led from the front with a stellar 65 off 30 deliveries as she becomes our Top Performer from the first innings! 👏🏻



Take a look at her batting summary ✅#TATAWPL | #GGvMIpic.twitter.com/VmBk7D2ytJ — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023

मैथ्यूज भी अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाई और ऐशलीग गार्डनर की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटी। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाए। अनाबेल सदरलैंड पर लगाए गए उनके दोनों छक्के दर्शनीय थे। इन दोनों के आउट होने के बाद हरमनप्रीत और केर ने बखूबी जिम्मेदारी संभाली।

हरमनप्रीत ने क्रीज पर उतरते ही चौकों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मोनिका पटेल पर लगातार चार चौके जमाए और फिर गार्डनर पर लगाए गए लगातार तीन चौकों में से पहले चौके पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके लिए उन्होंने केवल 22 गेंद खेली।

An unfortunate start to the chase for the Gujarat Giants!



Captain Beth Mooney is retired hurt while Harleen Deol gets dismissed in the very first over by @natsciver! #TATAWPL | #GGvMIpic.twitter.com/Pxa25TsVV7 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 4, 2023

हरमनप्रीत की इस धांसू पारी का अंत ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ने किया। इसके बाद केर और पूजा वस्त्राकर ने डेथ ओवरों में रन बटोरे। केर ने अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया। इसी वांग (नाबाद छह) ने राणा की पारी की अंतिम गेंद को छह रन के लिए भेजा।