WPL 2023:  इशाक, वोंग और मैथ्यूज ने तीन-तीन विकेट झटके, दिल्ली कैपिटल्स 105 पर ढेर

Highlights टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स का बुरा हाल हुआ। दिल्ली की तरफ से मेग लैनिंग में सर्वाधिक 43 रन बनाए। मुंबई की तरफ से सैका इशाक, इसी वोंग और हेली मैथ्यूज ने तीन तीन विकेट लिये।

WPL 2023: मुंबई इंडियंस के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स का बुरा हाल हुआ। कैपिटल्स की टीम 18 ओवर में 105 रन पर ढेर हो गई। मुंबई के सामने 20 ओवर में 106 रन का लक्ष्य है। मुंबई की तरफ से सैका इशाक, इसी वोंग और हेली मैथ्यूज ने तीन तीन विकेट लिये।

मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को गुरुवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में 18 ओवर में 105 रन पर ढेर कर दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने शुरू से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा।

उसकी तरफ से बाएं हाथ की स्पिनर सैका इशाक (13 रन देकर तीन), मध्यम गति की गेंदबाज इसी वोंग (10 रन देकर तीन) और ऑफ स्पिनर हेली मैथ्यूज (19 रन देकर तीन) ने तीन तीन विकेट लिये। दिल्ली की तरफ से केवल तीन बल्लेबाज मेग लैनिंग (41 गेंदों पर 43 रन, पांच चौके), जेमिमा रोड्रिग्स (18 गेंदों पर 25 रन, तीन चौके) और राधा यादव (10) ही दोहरे अंक में पहुंचे।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पावरप्ले के छह ओवरों में केवल 29 रन बनाए और इस बीच शेफाली वर्मा (दो) और एलिस कैप्सी (छह) के विकेट गंवाए। मारिजान काप (दो) भी आते ही पवेलियन लौट गई जिससे स्कोर तीन विकेट पर 31 रन हो गया।

रोड्रिग्स ने नैट साइवर ब्रंट पर तीन चौके जड़कर स्कोर को कुछ गति प्रदान की जबकि लैनिंग ने एमेलिया केर की लगातार तीन गेंदों को चौके के लिए भेजा। इसके बाद दिल्ली ने नौ गेंद और तीन रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए। सैका इशाक ने दूसरे स्पेल में गेंद थामते ही पहले रोड्रिग्स को बोल्ड करके इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी समाप्त की और फिर लैनिंग को एक्स्ट्रा कवर पर कैच कराया।

हेली ने अगले ओवर में जेस जॉनासन (दो) और मीनू मनि को आउट किया जिससे दिल्ली का स्कोर तीन विकेट पर 81 रन से सात विकेट पर 84 रन हो गया। दिल्ली की टीम अगर तिहरे अंक में पहुंच पाई तो उसका श्रेय राधा को जाता है जिन्होंने एमिलिया केर पर पारी का एकमात्र छक्का भी लगाया। दिल्ली ने अपने आखिरी तीन विकेट सात रन के अंदर गंवाए।