DC vs GT: ऋषभ पंत का तूफानी अर्धशतक, आखिरी ओवर में कूटे 31 रन, अरुण जेटली स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश

Highlights दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ चार विकेट पर 224 रन बनाए कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 88 बनाए ऋषभ पंत ने अरुण जेटली स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश दी

DC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ चार विकेट पर 224 रन बनाए। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 88 जबकि अक्षर पटेल ने 66 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी भी की। टाइटंस की तरफ से संदीप वारियर ने तीन विकेट चटकाए।

ऋषभ पंत ने अरुण जेटली स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश दी। मोहित शर्मा को आखिरी ओवर में पंत ने 31 रन कूटे। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टाइटंस ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली ने दो बदलाव करते हुए डेविड वार्नर और ललित यादव की जगह शाई होप और सुमित कुमार को एकादश में मौका दिया है।

Innings Break!#DC put up a huge total of 224/4 on the board, courtesy of half-centuries from Axar Patel & Rishabh Pant 🔥



Can #GT chase it & settle their scores with the home side? 🤔



Scorecard ▶️ https://t.co/48M4ajbLuk#TATAIPL | #DCvGTpic.twitter.com/NmDn0dgmtZ