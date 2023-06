World Test Championship: डब्ल्यूटीसी में कारनामा, 35 मैच में 152 विकेट, ब्रॉड और अश्विन से आगे निकले, देखें टॉप तीन रिकॉर्ड

Highlights WTC में नाथन लियोन ने 150 विकेट पूरे किए। तीन डब्ल्यूटीसी चक्रों में 35 मैचों में 152 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। लियोन ने एजबेस्टन में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए।

World Test Championship: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। डब्ल्यूटीसी में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया है।

A brilliant start to the #Ashes for Nathan Lyon 👏 More ➡️ https://t.co/6gYNqs50uz pic.twitter.com/nYAIN0jeY7

लियोन ने पहले एशेज 2023 टेस्ट में WTC में 150 विकेट का आंकड़ा पार किया है। लियोन ने एजबेस्टन में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। दोनों पारी में 8 विकेट अपने नाम किए। अब तीन डब्ल्यूटीसी चक्रों में 35 मैचों में 152 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

England have a healthy lead despite three wickets falling in the session 👌#Ashes | #WTC25 | 📝: https://t.co/ZNnKIn9jeqpic.twitter.com/AGeBrXUq1g