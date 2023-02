World Test Championship: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पारी से हराया, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज बाहर, देखें प्वाइंट टेबल  

Highlights पैट कमिंस की टीम का खिताबी राउंड के लिये स्थान की पुष्टि का इंतजार बढ़ गया। जीत से दूसरे नंबर पर काबिज भारत के 61.67 प्रतिशत अंक हैं। नंबर एक आस्ट्रलिया के 70.83 प्रतिशत अंक हैं।

World Test Championship: नागपुर के पहले टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी से हराया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के फाइनल में जगह पक्की करने का इंतजार और बढ़ा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी और 132 रन की जीत दर्ज की।

आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 फाइनल में अपना स्थान हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंक क्रमशः 70.83% और 61.67% अंक प्रतिशत है। भारत की जीत ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को बाहर कर दिया है। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीम अंक तालिका में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

Two teams are now out of contention for the #WTC23 Final after India's thumping innings win against Australia 👀



