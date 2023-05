World Test Championship 2023: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल 

Highlights टीम ने अपने 15 सदस्यीय दल को अंतिम रूप दे दिया है। रविवार को आईसीसी को अपनी अंतिम टीम सौंपी। ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

World Test Championship 2023: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच द ओवल में आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेला जाएगा। 7 से 11 जून के बीच महामुकाबला हो रहा है। 12 जून को रिजर्व डे रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार फाइनल खेलेगी।

दोनों टीम ने अपने 15 सदस्यीय दल को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों टीमों ने रविवार को आईसीसी को अपनी अंतिम टीम सौंपी। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को भारत के खिलाफ सात जून से ओवल में शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

