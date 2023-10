World Cup Points Table: 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंचा भारत, पाकिस्तान चौथे नंबर पर, पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब

Highlights विश्वकप की अंक तालिका में टॉप में पहुंचा भारत 6 अंकों और +1.821 के रन रेट के साथ शीर्ष पर पाकिस्तान चार अंकों और -0.137 के रन रेट के साथ चौथे स्थान पर है

ICC Cricket World Cup Points Table 2023: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी विश्व कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर भारत विश्वकप की अंकतालिका में पहले नंबर पर आ गया है। अब क्रिकेट विश्व कप 2023 अंक तालिका में 6 अंकों और +1.821 के रन रेट के साथ शीर्ष पर है। वहीं हार के बाद पाकिस्तान चार अंकों और -0.137 के रन रेट के साथ चौथे स्थान पर है।

India on TOP after wins against Australia, Afghanistan and Pakistan 👏



Pakistan remain No.4, but their NRR has dropped into the negatives...#CWC23#INDvPAKpic.twitter.com/Lo5RmFmYAb