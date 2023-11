World Cup 2023: हार से निराश खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए पीएम मोदी गए थे ड्रेसिंग रूम में, जडेजा ने शेयर की तस्वीर

Highlights खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर शाबाशी दी खिलाड़ियों से मिलने की तस्वीर रवींद्र जडेजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीसरा विश्व कप जीतने की उम्मीद थी

World Cup 2023: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को छह विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा दर्द दिया जो काफी दिनों तक भुलाए न भूलेगा। गातार 10 जीत के विजय रथ पर सवार होकर फाइनल में पहुंचे भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीसरा विश्व कप जीतने की उम्मीद थी। लेकिन ये सपना टूट गया।

लेकिन हार से निराश भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर शाबाशी दी और उनकी हौसलाफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाड़ियों से मिलने की तस्वीर रवींद्र जडेजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। जडेजा ने लिखा, "हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था लेकिन कल हम हार गए। हम सभी दुखी हैं लेकिन हमारे लोगों का समर्थन हमें आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ड्रेसिंग रूम में आए, उनका दौरा विशेष और बहुत प्रेरणादायक था।"

We had a great tournament but we ended up short yesterday. We are all heartbroken but the support of our people is keeping us going. PM @narendramodi’s visit to the dressing room yesterday was special and very motivating. pic.twitter.com/q0la2X5wfU