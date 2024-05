Himachal Lok Sabha Elections-Assembly bypoll 2024: 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में करेंगे प्रचार, देखें लिस्ट

Highlights Himachal Lok Sabha Elections-Assembly bypoll 2024: भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। Himachal Lok Sabha Elections-Assembly bypoll 2024: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम भी शामिल हैं। Himachal Lok Sabha Elections-Assembly bypoll 2024: भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को भी स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया है।

Himachal Lok Sabha Elections-Assembly bypoll 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में एक जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे।

