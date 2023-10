World Cup 2023: आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा की पारी ने सबका दिल जीत ले लिया है। नया रिकॉर्ड बनाते हुए रोहित शर्मा ने अपना 31वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का विश्व कप रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनुभवी भारतीय सलामी बल्लेबाज ने शानदार पारी खेली।

रोहित का 31वां शतक वनडे विश्व कप में उनका सातवां शतक था। रोहित ने महान बल्लेबाज तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पहले विश्व कप में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड था। बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पहले अफगान टीम के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया।

रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन के बाद फैन्स से लेकर इंडियन टीम में जश्न का माहौल है। वहीं, सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बुमराह और रोहित ने दो बेहतरीन प्रदर्शन किए, जिन्हें क्रमशः गेंदबाजी और बल्लेबाजी इकाइयों ने अच्छा समर्थन दिया।"

उन्होंने होने वाले इंडिया और पाकिस्तान मैच को लेकर शुभकामनाएं देते हुए कहा, "दोनों खेलों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने योगदान दिया और इससे 14 अक्टूबर के लिए चीजें अच्छी तरह से तैयार हो गईं। आगे देखिए!''

Two fine performances by Bumrah and Rohit, who were well supported by the bowling and batting units respectively.

The 2 games have seen different players contributing and that sets things up nicely for the 14th of October. Look forward!#INDvAFGpic.twitter.com/EXQltgeut3