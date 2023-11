World Cup 2023 Final: 1 लाख से अधिक लोग भारतीय राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए एकजुट हुए, देखिए वीडियो

Highlights नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्वकप 2023 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है लगभग 1 लाख 30 हजार लोग राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए एक साथ खड़े हुए एक अलग ही नजारा दिखा

World Cup 2023 Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्वकप 2023 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। मैच से पहले स्टेडियम में लगभग 1 लाख 30 हजार लोग जब भारतीय राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए एक साथ खड़े हुए तब एक अलग ही नजारा दिखा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब खूब शेयर किया जा रहा है।

More than 1 Lakh fans signing the Indian national anthem. 🇮🇳 - This is goosebumps 🔥 pic.twitter.com/cQMVLMz1Yc

बता दें कि विश्वकप 2023 के फाइनल मैच में शुभमन गिल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोहित 47 रन और श्रेयस अय्यर 4 बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए। । भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस महामुकाबले से तय होगा कि अगले 4 साल तक दुनिया किसे चैंपियन के रूप में याद रखेगी। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

इस दौरान एक अजीब नजारा भी देखने को मिला। दरअसल एक फैन मैदान में घुस गया और विराट कोहली के बेहद करीब पहुंच गया। उसने विराट को गले लगाने की कोशिश भी की। फैन भागते हुए मैदान में आया और इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता वह विराट के गले जा लगा। इसके घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी भागते हुए आए और मैदान में घुसे दर्शक को बाहर ले गए।

#ICCCricketWorldCup | Security breach during the India versus Australia ICC World Cup 2023 Final match, in Ahmedabad after a spectator entered the field to meet Virat Kohli pic.twitter.com/ZuvXlHMWp0