Women's T20 World Cup 2023: टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ जीत का रिकॉर्ड 6-0, ये खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच

Women's T20 World Cup 2023: इंग्लैंड ने शनिवार को आईसीसी महिला टी20 विश्व कप लीग मैच में भारत को 11 रन से शिकस्त दी। टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की भारत के खिलाफ लगातार छठी जीत है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत को अंतिम मैच 20 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ खेलना है।

नेट साइवर ब्रंट ने शानदार पारी खेली। 42 गेंद में 50 रन बनाई। नेट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 5 चौके लगाए। ब्रंट ने कहा कि यह कठिन था। रेणुका ने पांच विकेट लिए और शानदार गेंदबाजी की। ऐसा माहौल होना अच्छा और शानदार था।

