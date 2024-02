Women's Premier League wpl 2024: अपनी सीट बेल्ट बांध लें!, 5 टीम और 22 मैच, 23 फरवरी से चौके-छक्के, 17 मार्च को ग्रैंड फिनाले, शेड्यूल, समय, टीम, लाइव टेलीकास्ट-स्ट्रीमिंग के बारे में...

Highlights पूरा सत्र बेंगलुरु और दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम 15 और 17 मार्च को क्रमशः एलिमिनेटर और फाइनल की मेजबानी करेगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 मार्च को खेला जाएगा।

Women's Premier League wpl 2024: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल 2024) का दूसरा संस्करण 23 फरवरी को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होने वाला है। उद्धाटन मुकाबला गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। 23 फरवरी को चौके और छक्के की बरसात होगी। फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 मार्च को खेला जाएगा। पिछले संस्करण की तुलना में WPL 2024 के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं है। पांचों टीमें एक-दूसरे से दो-दो बार भिड़ेंगी। डब्ल्यूपीएल अंक तालिका में शीर्ष टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी। एलिमिनेटर में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें आमने-सामने होंगी। एलिमिनेटर के विजेता का ग्रैंड फिनाले में मुकाबला होगा। दूसरा संस्करण दो स्थानों पर खेला जाएगा।

📍Bengaluru



बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम टूर्नामेंट के पहले चरण की मेजबानी करेगा, जबकि दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम एलिमिनेटर और फाइनल के साथ दूसरे चरण की मेजबानी करेगा। डब्ल्यूपीएल में कुल 22 मैच होंगे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने पिछले साल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से हराकर पहले डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता था।

कार्यक्रम इस प्रकार है: (WPL 2024 full schedule, list of matches, live match timings and venue)-

23 फरवरी- मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु

24 फरवरी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम यूपी वारियर्स, बेंगलुरु

25 फरवरी- गुजरात जाइंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु

26 फरवरी- यूपी वारियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु

27 फरवरी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम गुजरात जाइंट्स, बेंगलुरु

28 फरवरी - मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वारियर्स, बेंगलुरु

29 फरवरी - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु

1 मार्च - यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जाइंट्स, बेंगलुरु

2 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम मुंबई इंडियन्स, बेंगलुरु

3 मार्च- गुजरात जाइंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलुरु

4 मार्च - यूपी वारियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बेंगलुरु

5 मार्च - दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, दिल्ली

6 मार्च - गुजरात जाइंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली

7 मार्च - यूपी वारियर्स बनाम मुंबई इंडियंस, दिल्ली

8 मार्च - दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वारियर्स, दिल्ली

9 मार्च- मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जाइंट्स, दिल्ली

10 मार्च - दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली

11 मार्च - गुजरात जाइंट्स बनाम यूपी वारियर्स, दिल्ली

12 मार्च - मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली

13 मार्च - दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जाइंट्स, दिल्ली

15 मार्च- एलिमिनेटर, दिल्ली

17 मार्च - फाइनल, दिल्ली।

WPL 2024- 23 फरवरी 2024 को शुरू होगा।

एलिमिनेटर मैच कब होगा? WPL 2024 एलिमिनेटर मैच 15 मार्च 2024 को होगा।

फाइनल मैच कब होगा? WPL 2024 का फाइनल मैच 17 मार्च 2024 को होगा।

मैच कितने बजे शुरू होंगे? WPL 2024 लाइव मैच IST शाम 7:30 बजे शुरू होंगे।

लाइव टॉस कितने बजे होगा? WPL 2024 मैच के दौरान लाइव टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

भारत में कौन से टीवी चैनल WPL 2024 मैचों का सीधा प्रसारण करेंगे? स्पोर्ट्स 18 HD/SD भारत में WPL 2024 मैचों का सीधा प्रसारण करेगा?

भारत में WPL मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? प्रशंसक जियो सिनेमाज पर WPL 2024 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

WPL 2024: सभी पांच टीमों स्क्वाड-

मुंबई इंडियंस: अमनजोत कौर, अमेलिया केर, क्लो ट्रायॉन, हरमनप्रीत कौर, हेले मैथ्यूज, हुमैरा काजी, इस्सी वोंग, जिन्तिमनी कलिता, नट साइवर-ब्रंट, पूजा वस्त्राकर, प्रियंका बाला, सैका इशाक, यास्तिका भाटिया, शबनीम इस्माइल, एस सजना, अमनदीप कौर, फातिमा जाफ़र, कीर्तन बालाकृष्णन।

दिल्ली कैपिटल्स: एलिस कैप्सी, अरुंधति रेड्डी, जेमिमाह रोड्रिग्स, जेस जोनासेन, लौरा हैरिस, मारिज़ैन कप्प, मेग लैनिंग, मिन्नू मणि, पूनम यादव, राधा यादव, शैफाली वर्मा, शिखा पांडे, स्नेहा दीप्ति, तानिया भाटिया, तितास साधु, एनाबेल सदरलैंड*, अपर्णा मंडल, अश्वनी कुमारी।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: आशा शोभना, दिशा कसाट, एलिसे पैरी, हीदर नाइट (वापस ले ली गईं), इंद्राणी रॉय, कनिका आहूजा, रेणुका सिंह, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहैम, केट क्रॉस, एकता बिष्ट, शुभा सतीश, एस मेघना , सिमरन बहादुर, सोफी मोलिनेक्स।

यूपी वारियर्स: एलिसा हीली, अंजलि सरवानी, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, किरण नवगिरे, लॉरेन बेल (वापस ले ली गईं, चमारी अथापथु), लक्ष्मी यादव, पारशवी चोपड़ा, राजेश्वरी गायकवाड़, सोप्पाधंडी यशश्री, श्वेता सहरावत, सोफी एक्लेस्टोन, ताहलिया मैकग्राथ, डैनी व्याट, वृंदा दिनेश, पूनम खेमनार, साइमा ठाकोर, गौहर सुल्ताना।

गुजरात दिग्गज: एशले गार्डनर, बेथ मूनी, दयालन हेमलता, हरलीन देयोल, लौरा वोल्वार्ड्ट, शबनम शकील, स्नेह राणा, तनुजा कंवर, फोएबे लिचफील्ड, मेघना सिंह, तृषा पूजिथा, काशवी गौतम, प्रिया मिश्रा, लॉरेन चीटल, कैथरीन ब्राइस, मन्नत कश्यप, वेदा कृष्णमूर्ति , तरन्नुम पठान।

