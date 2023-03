Womens Premier League 2023: डब्ल्यूपीएल फाइनल 26 मार्च को, दिल्ली कैपिटल्स के सामने मुंबई इंडियंस, यूपी वारियर्स की हार, इस खिलाड़ी की हैट्रिक

Highlights महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 मुकाबले में बाजी मारकर फाइनल में प्रवेश किया है। रविवार (26 मार्च) को होने वाले फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस ने चार विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

Womens Premier League 2023: मुंबई इंडियंस की टीम महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 मुकाबले में बाजी मारकर फाइनल में प्रवेश किया है। रविवार (26 मार्च) को होने वाले फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला होगा। एलिमिनेटर मुकाबले में यूपी वारियर्स की टीम हार कर बाहर हो गई।

𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋!! 💙💙 — Mumbai Indians (@mipaltan) March 24, 2023

मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। यूपी वारियर्स की टीम 110 रन बना सकी। यूपी वारियर्स की टीम को एलिमिनेटर मुकाबले में 72 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस खिलाड़ी इस्सी वोंग ने पहली हैट्रिक ली। 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके।

मुंबई इंडियंस ने नैटली सिवर ब्रंट (नाबाद 72 रन) की शानदार बल्लेबाजी के बाद तेज गेंदबाज इस्सी वोंग (15 रन देकर चार विकेट) की शुरूआती महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की पहली हैट्रिक से शुक्रवार को यहां एलिमिनेटर में यूपी वारियर्स को 72 रन से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया जिसमें उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।

मुंबई इंडियंस ने सिवर ब्रंट की नौ चौके और दो छक्के जड़ित अर्धशतकीय पारी से बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद चार विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य के जवाब में यूपी वारियर्स की टीम 17.4 ओवर में 110 रन पर सिमट गयी। टीम को क्षेत्ररक्षण और बल्लेबाजों के शॉट चयन में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा।

उसके लिये किरण नवगिरे ही मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों का डटकर सामना कर पायीं। उन्होंने 27 गेंद में चार चौके और तीन छक्के से 43 रन की तेज तर्रार पारी खेली। लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन से ज्यादा का स्कोर नहीं बना सकी। मुंबई इंडियंस के लिये वोंग ने अपने तीसरे और टीम के 13वें ओवर में लगातार तीन गेंद पर नवगिरे, सिमरन शेख और सोफी एक्लेस्टन के विकेट झटककर टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। उनके अलावा साइका इशाक ने 24 रन देकर दो विकेट हासिल किये जबकि सिवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज और जिंतिमणी कलिता को एक एक विकेट मिला।

इससे पहले सिवर ब्रंट ने अपनी 38 गेंद की पारी के दौरान मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। वह जब छह रन पर थीं तो राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंद पर एक्लेस्टन (39 रन देकर दो विकेट) मिड ऑफ पर उनका कैच टपका दिया था। यूपी वारियर्स की टीम अपनी स्पिन गेंदबाजों की बदौलत डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले 10 ओवर तक नियंत्रण में दिख रही थी।

जिससे सिवर ब्रंट के अलावा मुंबई की कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। दायें हाथ की बल्लेबाज सिवर ब्रंट एक छोर पर डटी रहीं, उन्होंने पारी के अंत में अमेलिया केर (19 गेंद में पांच चौके से 29 रन) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिये 60 रन जोड़कर पारी बढ़ाने में मदद की।

मुंबई इंडियंस ने पांच से 15 ओवर तक 78 और फिर अंतिम पांच ओवर में 66 रन जोड़कर चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। यास्तिका भाटिया (21), हेली मैथ्यूज (26) और हरमनप्रीत कौर (14) जैसी खिलाड़ी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं जिससे यूपी वारियर्स ने दबदबा बनाया।

भाटिया ने मैच की पहली गेंद पर चौका जड़ा, वह अच्छी फॉर्म में दिख रही थीं लेकिन अंजलि सरवनी (17 रन देकर एक विकेट) ने पांचवें ओवर में उन्हें आउट किया। मुंबई की विकेटकीपर बल्लेबाज ने मैथ्यूज के साथ पहले विकेट के लिये 31 रन जोड़े। मैथ्यूज ने मैच का पहला छक्का ग्रेस हैरिस की गेंद को डीप स्क्वायर लेग में पहुंचाकर लगाया।

𝙄𝙎𝙎𝙔 as you like! 😎😎



Congratulations to @Wongi95 on creating history with the ball and claiming a memorable hat-trick 👏🏻👏🏻



Follow the match ▶️ https://t.co/QnFsPlkrAG#Eliminator | #MIvUPW | #TATAWPLpic.twitter.com/uL5nqFIcUI — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 24, 2023

पावरप्ले में मुंबई इंडियंस ने एक विकेट पर 46 रन बना लिये थे। मैथ्यूज और सिवर ब्रंट पारी आगे बढ़ा रही थीं। यूपी वारियर्स की उप कप्तान दीप्ति शर्मा ने नौंवे ओवर में यह भागीदारी तोड़ ही दी थी जब सरवनी ने डीप स्क्वायर लेग में एक नीचा कैच लपक लिया था लेकिन तीसरे अंपायर ने मैथ्यूज के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि रिप्ले में लग रहा था कि गेंद ने मैदान को छू लिया था।

पर यूपी वारियर्स को दूसरे विकेट के लिये लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और 16 साल की पार्श्वी चोपड़ा ने मैथ्यूज (26 गेंद, दो चौके, एक छक्का) को 10वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर लांग ऑन में कैच आउट कराया। सिवर ब्रंट ने प्रतिद्वंद्वी टीम पर आक्रमण तेज करते हुए 12वें ओवर में चोपड़ा पर दो चौके और एक छक्का जड़ा।

A wicket that @Wongi95 will cherish for a long time 😎



Captain @ImHarmanpreet with the all-important grab to dismiss the opposition skipper 🔥🔥



Follow the match ▶️ https://t.co/QnFsPlkrAG#TATAWPL | #Eliminator | #MIvUPWpic.twitter.com/TKKgbjcAbT — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 24, 2023

मुंबई ने अगले ओवर में अपने 100 रन पूरे किये और कप्तान हरमनप्रीत (14 रन) का विकेट गंवा दिया। एक्लेस्टन ने उन्हें बोल्ड किया। यूपी वारियर्स पर लक्ष्य का दबाव शुरू से ही दिखा और उसकी शुरूआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 21 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे।

श्वेता सेहरावत आउट होने वाली पहली खिलाड़ी रहीं। कप्तान एलिसा हीली छह गेंद ही खेल पायी थीं कि वोंग की गेंद पर हरमनप्रीत को कैच दे बैठी। तहलिया मैकग्रा (07) का रन आउट होना टीम के लिये काफी निराशाजनक रहा। फिर नवगिरे के आने से थोड़ी उम्मीद जगी।

As good as it gets for @mipaltan 😎#UPW are 2️⃣ down inside the powerplay and they have lost skipper Alyssa Healy's wicket early in the chase!



Follow the match ▶️ https://t.co/QnFsPlkrAG#TATAWPL | #Eliminator | #MIvUPWpic.twitter.com/KGcEx4NqpU — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) March 24, 2023

उन्होंने और ग्रेस हैरिस (14 रन) ने छठे ओवर में 20 रन जोड़े। इससे टीम ने पावरप्ले में तीन विकेट पर 46 रन बनाये। पर हैरिस जल्द ही सिवर ब्रंट का शिकार हो गयीं जिससे उनके और नवगिरे के बीच 22 गेंद में 35 रन की भागीदारी खत्म हुई। नवगिरे ने 12वें ओवर में अमेलिया केर पर दो छक्के और एक चौके जड़े जिससे इस ओवर में 19 रन बने। पर इसके बाद वोंग की करिश्माई गेंदबाजी ने कमाल दिखाया और मुंबई इंडियंस की जीत सुनिश्चित की।