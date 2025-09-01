Women's ODI World Cup 2025: पैसों की बारिश, विजेता टीम को 39.55 करोड़ रुपए, देखिए पुरस्कार राशि

Highlights आठ टीम भाग लेंगी और कुल पुरस्कार राशि में लगभग चार गुना वृद्धि की गई है। चैंपियन को रिकॉर्ड 44.8 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। टीमों को 34,314 डॉलर (लगभग 30.29 लाख रुपये) मिलेंगे।

Women's ODI World Cup 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। भारत में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाले आगामी महिला वनडे विश्व कप के लिए बंपर पुरस्कार राशि मिलेंगे। कुल 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि, ICC द्वारा 2022 में न्यूज़ीलैंड में खेले गए इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) में दी गई राशि का लगभग चार गुना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि 2023 में होने वाले पुरुष वनडे विश्व कप के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है।

Women's ODI World Cup 2025: पुरस्कार राशि-

कुल पुरस्कार राशिः 13.88 मिलियन डॉलर

विजेता टीमः 44.80 लाख डॉलर

उपविजेता टीमः 2.24 मिलियन डॉलर

सेमीफाइनल में हारने वाली टीमः 1.12 मिलियन डॉलर

ग्रुप चरण जीत दर्ज करने पर टीमः 34,314 डॉलर।

पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमः 700,000 डॉलर

सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमः 280,000 डॉलर

प्रत्येक प्रतिभागी टीमः 250,000 डॉलर।

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप में विजेता टीम को 44.80 लाख डॉलर (लगभग 39.55 करोड़ रुपए) की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक की सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को घोषणा की कि विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि में 13.20 (लगभग 11.65 करोड रुपए) की बढ़ोतरी की गई है। महिला वनडे विश्व कप में आठ टीम भाग लेंगी और इसकी कुल पुरस्कार राशि में लगभग चार गुना वृद्धि की गई है।

आईसीसी ने इस प्रतियोगिता के लिए कुल पुरस्कार राशि 13.88 मिलियन डॉलर (लगभग 122.5 करोड़ रुपये) घोषित की है। आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘आईसीसी ने महिला क्रिकेट के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है, क्योंकि चैंपियन को रिकॉर्ड 44.8 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी।‘‘

न्यूजीलैंड में खेले गए पिछले महिला वनडे विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि लगभग 31 करोड रुपए थी और इस तरह से अब इस राशि में लगभग 297 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। महिला वनडे विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की पुरस्कार राशि से अधिक है, जिसकी कुल पुरस्कार राशि 10 मिलियन डॉलर (लगभग 88.26 करोड़ रुपये) थी।

महिला वनडे विश्व कप की उपविजेता टीम को अब 2.24 मिलियन डॉलर (लगभग 19.77 करोड़ रुपये) जबकि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 1.12 मिलियन डॉलर (लगभग 9.89 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ग्रुप चरण जीत दर्ज करने पर टीमों को 34,314 डॉलर (लगभग 30.29 लाख रुपये) मिलेंगे।

पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 700,000 डॉलर (लगभग 62 लाख रुपये) और सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को 280,000 डॉलर (लगभग 24.71 लाख रुपये) मिलेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी टीम को 250,000 डॉलर (लगभग 22 लाख रुपये) मिलेंगे।

आईसीसी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दुनिया भर में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ाना और उसे पुरुष क्रिकेट के बराबर लाना है। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि यह महिला क्रिकेट को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा, ‘‘यह घोषणा महिला क्रिकेट के सफ़र में एक मील का पत्थर साबित होगी।

पुरस्कार राशि में यह चार गुना वृद्धि महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसके दीर्घकालिक विकास के लिए हमारी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा संदेश सरल है, महिला क्रिकेटरों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनेंगी तो उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा।’’