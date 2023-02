Women IPL Auction 2023: रोड्रिग्स, शेफाली, पूजा, ऋचा और मंधाना से पीछे रह गईं हरमनप्रीत, कई खिलाड़ी मालामाल, भारतीय खिलाड़ी की बल्ले-बल्ले

Highlights मंधाना से आधी राशि में 1.80 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, पूजा वस्त्राकर और ऋचा घोष से पीछे रह गईं। दिल्ली कैपिटल्स ने युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा को दो करोड़ रुपये में खरीदा।

Women IPL Auction 2023: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2023 नीलामी जारी है। कई खिलाड़ी पर करोड़ों की बारिश हुई है। पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने काफी सस्ता मंधाना से आधी राशि में 1.80 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।

हरमनप्रीत कौर इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, पूजा वस्त्राकर और ऋचा घोष से पीछे रह गईं। दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को दो करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है। दिल्ली कैपिटल्स ने युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा को दो करोड़ रुपये में खरीदा। भारतीय टीम की खिलाड़ी पर जमकर पैसे बरसे।

Wholesome content alert! 🫶🏼 The first ever #WPL player @mandhana_smriti and her team-mates reacting to her signing with RCB 😃 pic.twitter.com/gzRLSllFl2