क्या जसप्रीत बुमराह भी टी20 से लेंगे संन्यास? जानिए तेज गेंदबाज की भविष्य की योजना

Highlights बुमराह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी निकट भविष्य में टी20ई क्रिकेट से संन्यास लेने की कोई योजना नहीं है संभावित सेवानिवृत्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी यह बहुत दूर है बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

नई दिल्ली: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी निकट भविष्य में टी20ई क्रिकेट से संन्यास लेने की कोई योजना नहीं है। इस तेज गेंदबाज से जब हाल ही में खेल के सबसे छोटे प्रारूप से उनकी संभावित सेवानिवृत्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी यह बहुत दूर है। बुमराह का बयान टी20 विश्व कप में भारत के विजयी अभियान के बाद आया है, जहां उन्होंने बारबाडोस में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इससे पहले तीन भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने टी20 से संन्यास ले लिया था।

Jasprit Bumrah said, "my retirement is far far away, I've just started". pic.twitter.com/A4UhtgL6eE

जसप्रीत बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शानदार गेंदबाजी के लिए बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। न्होंने पूरे टूर्नामेंट में केवल 4.17 की प्रभावशाली इकॉनमी दर बनाए रखी। बुमराह ने साफ कर दिया है कि उनका संन्यास का कोई इरादा नहीं है और निकट भविष्य में टी20ई प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे।

कप लेकर वापस देश लौटी भारतीय टीम ने 4 जुलाई को मुंबई में मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली। वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह के दौरान बुमराह ने कहा कि मेरी सेवानिवृत्ति अभी काफी दूर है। मैंने अभी शुरुआत की है। बुमराह की असाधारण गेंदबाजी के दम पर 13 साल का सूखा समाप्त हुआ।

Jasprit Bumrah Said - "My Retirement is far far away, I've just started".



These words from Bumrah seems like Silent Warning ⚠️ for many Batters around the World 🌍 #JaspritBumrah#VictoryParadepic.twitter.com/k4qvJ8aEHF