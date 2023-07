WI vs IND: पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम एकादश में संजू सैमसन के नहीं चुने जाने पर भड़के प्रशंसक

नई दिल्ली: भारतीय खेमे से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह आ रही है कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंसिंग्टन ओवल में खेले जा रहे तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच नहीं खेल रहे हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान कहा, हम पहले क्षेत्ररक्षण करेंगे, कोई विशेष कारण नहीं। हम कुछ अलग चीज़ें आज़माने जा रहे हैं। हम विश्व कप में स्पष्ट मानसिकता के साथ उतरना चाहते हैं। हमारे लिए नतीजे भी अहम हैं।

भारतीय कप्तान ने कहा, कई बार हम अलग-अलग खिलाड़ियों को आजमाते हैं लेकिन हम अपने नतीजों से समझौता नहीं करना चाहते। दुनिया भर के सभी क्रिकेटर जो सभी प्रारूप खेल रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से अनुकूलन करने की जरूरत है। उम्मीद है, हम यहां वह पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे पास चार सीमर और दो स्पिनर हैं।

वहीं इस मैच के लिए टीम की घोषणा होने पर संजू सैमसन को टीम में नहीं शामिल किए जाने के बाद उनका नाम ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। उनके प्रशंसक उन्हें टीम में शामिल नहीं किए जाने पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कई यूजर्स ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है तो कईयों को उनके टीम में सिलेक्शन नहीं किए जाने पर दुख प्रकट किया है।

Feeling sad for Sanju 🥺🥺

Man really deserve his wk slot unreal favouritism 💔#SanjuSamsonpic.twitter.com/exJXOepMs9 — Bharath (@Bharath_9180) July 27, 2023

Rohit, Dravid and team india management destroying #SanjuSamson career. Nothing new🔥it's clearly evidant . idk why Surya in elevan .he is flop in odi

It's clearly Mi/North Indian lobby pic.twitter.com/5kpK34fQOs — Rollo (@dwaith7) July 27, 2023

Ishan is front runner on test basis and Surya in t20 basis. we all know what will happen to odi front runner Samson: benched again. 😥#SanjuSamsonpic.twitter.com/vwS89kXKO7 — Sreerag Rajesh (@RajeshSreerag) July 27, 2023

#BCCI

Sanju Samson robbed again even after scoring consistent runs whereas Suryakumar Yadav, Ishan Kishan gets ahead of him without contributing anything politics and favoritism continues. MI captain preferred his team mate over deserving #SanjuSamson

Shame on #BCCI#INDvsWI#WIpic.twitter.com/L98mMDgmWg — Dr. A.r kumawat (@AK26571009) July 27, 2023

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, मुकेश कुमार