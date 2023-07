WIvsIND, 1st ODI: कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की स्पिन के आगे वेस्टइंडीज के बल्लेबाज 114 रनों पर हुए ढेर

Highlights भारत के लिए एक वनडे में बाएं हाथ के स्पिनरों द्वारा सात विकेट लेने का पहला उदाहरण है कुलदीप यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लिए वहीं रवींद्र जडेजा ने 6 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके

West Indies vs India, 1st ODI: पहले एकदिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी के सामने पस्त हो गई। मेजबान टीम 23 ओवर में ही 114 रनों पर ढेर हो गई, जिससे भारतीय टीम को केवल 115 रनों का मामूली लक्ष्य मिला। वनडे मैच में भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज का यह दूसरा सबसे कम स्कोर है।

टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लिए। दिलचस्प बात ये है कि 3 ओवरों में उनके दो ओवर मेडन थे। वहीं रवींद्र जडेजा ने 6 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके। ऐसे में भारत के लिए एक वनडे में बाएं हाथ के स्पिनरों द्वारा सात (या अधिक) विकेट लेने का पहला उदाहरण है।

वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप ने 45 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। उनके अलावा एलिक ने 22, ब्रेडन किंग ने 17 और शिमरोन हेटमायर ने 11 रनों का योगदान दिया। जबकि शेष सात बल्लेबाज के रनों का कुल योग 12 है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया।

भारतीय गेंदबाजों ने शुरूआत दमदार तरीके से की। हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर की चौथी के मेयर्स को कैच आउट किया। इस समय मेजबान टीम का स्कोर मात्र 7 रन था। इसके बाद मुकेश कुमार ने एलिक को भी कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 50 रनों के भीतर वेस्टइंडीज ने अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे।

