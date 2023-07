WI vs IND, 1st ODI: सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे, पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया, कुलदीप और जडेजा के बाद किशन जादू!

Highlights वेस्टइंडीज ने अपने अंतिम सात विकेट 26 रन पर गंवाए। वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 23 ओवर में सिमट गई। डेब्यू मुकेश कुमार ने 22 रन देकर एक विकेट झटके।

WI vs IND, 1st ODI: टेस्ट सीरीज (1-0) के बाद भारतीय टीम ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीत से शुरुआत की। पहले वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने फिरकी का जादू चलाते हुए सात विकेट चटकाए। इशान किशन ने शानदार पारी खेली।

किशन ने 44 गेंद में फिफ्टी रन पूरे किए। 7 चौके और एक छक्का शामिल है। किशन ने 46 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल 17 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंद में 19 रन की पारी खेली। भारतीय टीम में आज बदलाव देखने को मिला। ओपनिंग करने कप्तान रोहित शर्मा नहीं आएं।

इशान किशन और गिल ने पारी की शुरुआत की। विराट कोहली की जगह यादव खेलने आएं। दूसरा वनडे 29 जुलाई को खेला जाएगा। पहले मैच में वेस्टइंडीज को सिर्फ 114 रन पर ढेर कर दिया। बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप ने सिर्फ छह रन देकर चार, जबकि बाएं हाथ के पारंपरिक स्पिनर जडेजा ने 37 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 23 ओवर में सिमट गई।

वनडे में वेस्टइंडीज बनाम भारत सबसे कम स्कोरः

104 तिरुवनंतपुरम 2018

114 ब्रिजटाउन 2023*

121 पोर्ट ऑफ स्पेन 1997

123 कोलकाता 1993

126 पर्थ 1991।

शारदुल ठाकुर (14 रन पर एक विकेट), हार्दिक पंड्या (17 रन पर एक विकेट) और मुकेश कुमार (22 रन पर एक विकेट) ने भी एक-एक विकेट चटकाया। भारत ने इशान (46 गेंद में 52 रन, सात चौके, एक छक्का) के अर्धशतक से 22.5 ओवर में ही पांच विकेट पर 118 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक कप्तान रोहित शर्मा (नाबाद 12) को सातवें नंबर पर उतारा जबकि विराट कोहली क्रीज पर नहीं उतरे। जडेजा 16 रन बनाकर नाबाद रहे। बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती ने वेस्टइंडीज की ओर से 26 रन पर दो विकेट चटकाए।

कप्तान शाई होप इससे पहले 43 रन बनाकर वेस्टइंडीज के शीर्ष स्कोरर रहे। उनके अलावा एलिक अथानाजे (22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए। वेस्टइंडीज ने अपने अंतिम सात विकेट 26 रन पर गंवाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत ने रोहित की जगह शुभमन गिल के साथ इशान को पारी का आगाज करने भेजा।

Kuldeep Yadav finishes with 4⃣-6⃣ in his three overs 🫡



West Indies are all out for 114 in the first innings.



Follow the Match - https://t.co/OoIwxCvNlQ…… #TeamIndia | #WIvIND | @imkuldeep18pic.twitter.com/AaYMnY3e3H — BCCI (@BCCI) July 27, 2023

गिल सात रन बनाने के बाद चौथे ओवर में ही जेडन सील्स की गेंद पर स्लिप में ब्रेंडन किंग को कैच दे बैठे। इशान और सूर्यकुमार यादव ने इसके बाद लय में बल्लेबाजी की। सूर्यकुमार ने सील्स के लगातार ओवरों में चौका और छक्का जड़ा जबकि इशान ने डोमिनिक ड्रेक्स पर दो चौके मारे।

इशान और सूर्यकुमार ने 10वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। सूर्यकुमार (19) हालांकि जब अच्छी लय में दिख रहे थे तब मोती की गेंद पर पगबाधा हो गए। इशान ने लेग स्पिनर यानिक कारिया का स्वागत दो चौकों के साथ किया। हार्दिक पंड्या (05) दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हुए। इशान ने यानिक की गेंद पर करारा शॉट मारा।

गेंदबाज ने कैच लपकने का प्रयास किया लेकिन गेंद उनके हाथ से छूटकर विकेटों से टकरा गई जबकि हार्दिक क्रीज से बाहर खड़े थे। इशान ने अथानाजे की गेंद पर दो रन के साथ 44 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। वह हालांकि अगले ओवर में मोती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर रोवमैन पावेल को कैच दे बैठे।

🚨 Milestone Alert 🚨#TeamIndia pair of @imkuldeep18 (4⃣/6⃣) & @imjadeja (3⃣/3⃣7⃣ ) becomes the first-ever pair of Indian left-arm spinners to scalp 7⃣ wickets or more in an ODI 🔝 #WIvINDpic.twitter.com/F18VBegnbJ — BCCI (@BCCI) July 27, 2023

शारदुल ठाकुर (01) भी अगले ओवर में यानिक की गेंद पर स्लिप में कैच दे बैठे जिससे भारत का स्कोर पांच विकेट पर 97 रन हो गया। भारत को इस समय 18 रन की जरूरत थी और कप्तान रोहित ने जडेजा के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

इससे पहले रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंड्या ने अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में ही काइल मायर्स (02) को मिड ऑन पर कप्तान के हाथों कैच करा दिया। भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में पदार्पण करने वाले अथानाजे एक बार फिर अच्छी लय में नजर आए।

उन्होंने हार्दिक की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़ने के बाद शारदुल का स्वागत भी दो चौकों के साथ किया। सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग ने भी पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार पर दो चौके मारे। अथानाजे हालांकि मुकेश की गेंद पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश में प्वाइंट पर जडेजा को कैच दे बैठे।

A brilliant bowling performance from India 👏



They have bowled West Indies out for 114! #WIvIND | 📝: https://t.co/0KhoH7L21Qpic.twitter.com/taBgfTfaPY — ICC (@ICC) July 27, 2023

उन्होंने 22 रन बनाए। शारदुल ने अगले ओवर में किंग (17) को बोल्ड करके वेस्टइंडीज का स्कोर तीन विकेट पर 45 रन किया। कप्तान होप और शिमरोन हेटमायर (11) ने चौथे विकेट के लिए 43 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की। होप अच्छी लय में नजर आए और उन्होंने कुछ अच्छी बाउंड्री लगाई।

जडेजा ने हालांकि दो ओवर में हेटमायर, रोवमैन पावेल (04) और रोमारियो शेपर्ड (00) को आउट करके वेस्टइंडीज की वापसी की उम्मीदों को तोड़ा। हेटमायर को बोल्ड करने के बाद जडेजा ने अगले ओवर में पावेल को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच कराया जबकि एक गेंद बाद शेपर्ड भी दूसरी स्लिप में विराट कोहली को कैच दे बैठे।

कुलदीप ने अपने पहले ही ओवर में डोमिनिक ड्रेक्स (03) को पगबाधा किया जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर तीन विकेट पर 88 रन से सात विकेट पर 99 रन हो गया। वेस्टइंडीज के रनों का शतक 19वें ओवर में पूरा हुआ। कुलदीप ने यानिक कारिया (03) को पगबाधा करके वेस्टइंडीज को आठवां झटका दिया। मैदानी अंपायर ने यानिक को पगबाधा नहीं दिया था।

लेकिन डीआरएस लेने पर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। होप ने जडेजा पर छक्का जड़ा लेकिन कुलदीप की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में पगबाध हो गए। उन्होंने 45 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और एक छक्का मारा। कुलदीप ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जेडन सील्स (00) को पंड्या के हाथों कैच कराके वेस्टइंडीज की पारी को समेटा।