Highlights 10 छक्के और 7 चौके की मदद से 57 गेंद में 119 रन की पारी खेली। फिल साल्ट ने लगातार दूसरे मैच में शतक ठोक दिया। इंग्लैंड का 267-3 का उच्चतम टी20 स्कोर बनाया।

WI vs ENG, 4th T20: विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने चौथे मैच में 75 रनों से वेस्टइंडीज को हराया। 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। 21 दिसंबर को निर्णायक मैच खेला जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच फिल साल्ट ने कमाल की पारी खेली, 10 छक्के और 7 चौके की मदद से 57 गेंद में 119 रन की पारी खेली।

Records have tumbled in Trinidad as a second hundred on the trot from Phil Salt levels the #WIvENG T20I series 👇https://t.co/D24m8Nuuzh — ICC (@ICC) December 20, 2023

कप्तान जोस बटलर के साथ शानदार शुरुआत करते हुए सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने लगातार दूसरे मैच में शतक ठोक दिया। इंग्लैंड का 267-3 का उच्चतम टी20 स्कोर बनाया। साल्ट और बटलर ने 9 . 5 ओवर में 117 रन जोड़े । बटलर 29 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हुए। साल्ट ने 119 रन बनाये जो टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है। इसमें 10 छक्के और सात चौके शामिल थे।

England scored their highest total in Men's T20I history during the fourth #WIvENG T20I 🔥



More records ➡️ https://t.co/D24m8Nuuzhpic.twitter.com/wP7wteQuu9 — ICC (@ICC) December 20, 2023

जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 16वें ओवर में 192 रन पर आउट हो गई। ब्रेंडन किंग खाता भी नहीं खोल सके और रीसे टॉपले की गेंद पर मोईन अली को कैच दे बैठे। निकोलस पूरन 15 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए । वेस्टइंडीज का स्कोर सातवें ओवर में 100 रन पर चार विकेट था। पांचवां और आखिरी मैच बृहस्पतिवार को खेला जायेगा।