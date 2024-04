LSG vs KKR, IPL 2024: केकेआर के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों ने क्यों पहनी मैरून और हरे रंग की किट?

LSG vs KKR, IPL 2024: लखनऊ सुपर जाइंट्स ने ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चल रहे आईपीएल 2024 मुकाबले के लिए मैरून और हरी जर्सी पहनने के लिए अपनी नियमित गहरे नीले रंग की किट शेल्फ में रख दी है। सुपर जाइंट्स का यह कदम प्रसिद्ध फुटबॉल टीम मोहन बागान को श्रद्धांजलि देने के संकेत के रूप में आया है।

इसके अलावा, दोनों टीमों के प्रमुख मालिक एक ही हैं जो भारतीय अरबपति व्यवसायी- संजीव गोयनका हैं। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है कि सुपर जायंट्स इस किट को पहन रहे हैं। उन्होंने 2023 संस्करण के दौरान उसी स्थान पर नाइट राइडर्स का सामना करते समय एक ही किट पहनी थी। रोमांचक मुकाबले में मेहमान टीम 1 रन से जीत गई, जिसमें निकोलस पूरन, यश ठाकुर और रवि बिश्नोई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस बीच, टॉस के दूसरे पक्ष में सुपर जायंट्स का फैसला श्रेयस अय्यर के पक्ष में गया। पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स पर जीत की हैट्रिक दर्ज करने से पहले अपने शुरुआती मैच में हार के बाद एलएसजी को पिछले गेम में दिल्ली कैपिटल्स से दूसरी हार का सामना करना पड़ा। सुपर जाइंट्स ने मुकाबले के लिए तीन बदलाव किए हैं, जिसमें देवदत्त पडिक्कल, नवीन-उल-हक और अरशद खान की जगह दीपक हुडा, शमर जोसेफ और मोहसिन खान को शामिल किया गया है।

