केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने साइना नेहवाल के बयान पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी, जानें पूरा मामला

Highlights घुवंशी ने साइना नेहवाल की टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी युवा क्रिकेटर ने अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर लिखा कि उन्होंने सिर्फ़ मज़ाक के तौर पर ऐसा कहा था क्रिकेट बनाम अन्य खेल की बहस पर रघुवंशी ने एक्स पर भारतीय बेडमिंटन स्टार पर किया था कटाक्ष

नई दिल्ली: कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी ने साइना नेहवाल की टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी है। युवा क्रिकेटर ने अपने आधिकारिक अकाउंट एक्स पर लिखा कि उन्होंने सिर्फ़ मज़ाक के तौर पर ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक अपरिपक्व टिप्पणी थी।

निखिल सिम्हा के साथ हाल ही में पॉडकास्ट पर बात करते हुए, नेहवाल ने भारत में अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट को बहुत अधिक ध्यान दिए जाने के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त की। उनका मानना ​​है कि क्रिकेट में अन्य खेलों की तुलना में कम सहनशक्ति की आवश्यकता होती है।

उन्होंने दावा किया, "कभी-कभी, मुझे बुरा लगता है कि क्रिकेट को सभी का ध्यान मिलता है। क्रिकेट के बारे में बात यह है कि... अगर आप बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस और अन्य खेलों को देखें तो ये शारीरिक रूप से बहुत कठिन हैं। आपके पास शटल उठाने और सर्व करने का भी समय नहीं है, आप ऐसा महसूस करते हैं... जैसे आप बहुत जोर से सांस ले रहे हों। क्रिकेट जैसे खेल को इतना अधिक ध्यान मिलता है जहाँ मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि कौशल अधिक महत्वपूर्ण है।

रघुवंशी ने एक्स पर भारतीय बेडमिंटन स्टार पर कटाक्ष किया और दावा किया कि वह देखना चाहते हैं कि वह जसप्रीत बुमराह के रॉकेट के खिलाफ कैसे खेलती हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस पोस्ट को हटा दिया। पिछली टिप्पणी को हटाने के बाद, उन्होंने एक्स पर नीचे लिखा: "मुझे सभी से माफ़ी चाहिए, मैंने अपनी टिप्पणी एक मज़ाक के तौर पर की थी, पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक अपरिपक्व मज़ाक था। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ।

I’m sorry everyone, I meant my remarks as a joke, looking back I think it was a really immature joke. I realize my mistake and I sincerely apologize.