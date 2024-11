WHO IS Urvil Patel: कौन हैं उर्विल पटेल, 28 गेंद में शतक?, त्रिपुरा बॉलर को दौड़ाकर पीटा, मेगा नीलामी में नहीं खरीदा?, आईपीएल मालिकों को दिखाया आइना!

Highlights Urvil Patel IPL 2025 Auction Syed Mushtaq Ali Trophy 2024: Urvil Patel IPL 2025 Auction Syed Mushtaq Ali Trophy 2024: Urvil Patel IPL 2025 Auction Syed Mushtaq Ali Trophy 2024:

इस आक्रामक बल्लेबाज को हालांकि सउदी अरब के जेद्दा में सोमवार को खत्म हुई आईपीएल की मेगा नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला था। टी20 क्रिकेट में पटेल ने ऋषभ पंत का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2018 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंद पर शतक बनाया था। पंत आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे 27 करोड़ रूपये में बिके।

🏏🔥 Huge Congratulations to Gujarat CA Senior Men's Team! 🔥🏏



An outstanding performance to secure a brilliant 8-wicket victory over Tripura CA in the Syed Mushtaq Ali Trophy! 💪👏



The spotlight shines on Urvil Patel, who created history by smashing the fastest century in… pic.twitter.com/X7Mb90h2Dm — Gujarat Cricket Association (Official) (@GCAMotera) November 27, 2024

पटेल ने कहा,‘‘हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह आईपीएल में खेले। जब आईपीएल की नीलामी में मुझे नहीं चुना गया, तो इसका दु:ख तो था ही, पर मैंने ठान लिया था कि मैं इसका असर अपने प्रदर्शन पर कतई नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए आज (बुधवार) मैंने अपना स्वाभाविक खेल खेला।’’ उन्होंने कहा कि जब वह त्रिपुरा के खिलाफ मैदान पर उतरे, तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इतिहास रचने जा रहे हैं। 26 साल का विकेटकीपर बल्लेबाज भावनात्मक तौर पर अपने पिता मुकेश पटेल के बेहद करीब है।

उर्विल पटेल ने बताया,‘‘जब मुझे पता चला कि मैंने नया रिकॉर्ड बनाया है, तो मैंने मैच खत्म होते ही सबसे पहले अपने पिता को फोन किया और उनसे कहा कि मैंने उनके लिए शतक जड़ा है।’’ उन्होंने बताया कि उनके पिता शारीरिक प्रशिक्षण के अध्यापक रहे हैं और एथलेटिक्स में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाए।

पटेल ने कहा,‘‘मेरे पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। मैं जब छह-सात साल का था, तब से मेरे पिता ने मुझे क्रिकेट का अभ्यास कराना शुरू कर दिया था।’’ उन्होंने कहा,‘‘आईपीएल की नीलामी में मुझे कोई खरीदार नहीं मिलने पर मेरे पिता भी थोड़े दु:खी थे। मैं आज अपने पिता को याद करके ही बल्लेबाजी कर रहा था और मेरा नया रिकॉर्ड उन्हें ही समर्पित है।’’

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम पर है जिन्होंने साइप्रस के खिलाफ 27 गेंद पर शतक बनाया था। पटेल टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय सूची में दूसरे स्थान पर काबिज हो गए हैं। त्रिपुरा के खिलाफ सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे पटेल ने 35 गेंद पर नाबाद 113 रन बनाए जिनमें सात चौके और 12 छक्के शामिल हैं।

धुआंधार प्रदर्शन से गुजरात ने केवल 10.2 ओवर में 156 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। पटेल ने 27 नवंबर 2023 को चंडीगढ़ में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे मैच में 41 गेंद पर 100 रन बनाए थे जो लिस्ट-ए मुकाबलों के प्रारूप में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक है। वह हंसते हुए कहते हैं,‘‘आज भी 27 नवंबर ही है। आप कह सकते हैं कि यह तारीख मेरे लिए भाग्यशाली है।’’