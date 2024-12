Who IS Sam Konstas: कौन हैं सैम कोंस्टास?, 19 साल और 85 दिन में करेंगे डेब्यू?, 70 साल में ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करने वाले...

Highlights Who IS Sam Konstas: नाथन मैकस्वीनी को जगह नहीं मिल सकी है। Who IS Sam Konstas: पदार्पण करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज होंगे। Who IS Sam Konstas: न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हैं।

Who IS Sam Konstas: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर पर है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई बदलाव किया गया है। 19 साल के युवा सैम कोंस्टास डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। 19 साल और 85 दिन की उम्र में पदार्पण करेंगे। सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी की जगह शामिल किया गया है। उन्नीस वर्ष के कोंस्टास पिछले 70 साल में ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करने वाले सबसे युवा टेस्ट बल्लेबाज होंगे। पहले तीन टेस्ट में आस्ट्रेलिया के शीर्षक्रम खासकर मैकस्वीनी के खराब प्रदर्शन के बाद कोंस्टास को टीम में जगह मिली।

Who IS Sam Konstas: कौन हैं सैम कोंस्टास?

19 वर्षीय सैम कोंस्टास दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते हैं। अब तक खेले गए 11 फर्स्ट क्लास मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 718 रन बनाए हैं। 6-9 दिसंबर, 2024 को सिडनी में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच खेलते हुए 145 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 88 रन बनाए।

दो अक्टूबर को अपना उन्नीसवां जन्मदिन मनाने वाले कोंस्टास अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए चुने जाते हैं तो वह आस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के बाद पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। कमिंस ने 2011 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण किया तब वह 18 वर्ष 193 दिन के थे। कोंस्टास इयान क्रेग के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन जाएंगे।

क्रेग ने 1953 में एमसीजी पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला तब वह 17 वर्ष 239 दिन के थे। 1 दिसंबर को कैनबरा के मनुका ओवल में भारत के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर्स इलेवन के लिए गुलाबी गेंद से अभ्यास मैच में भी खेला और 97 गेंदों पर 107 रन बनाए थे। 17 दिसंबर को बिग बैश लीग 2024-25 मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिडनी थंडर के लिए मैदान पर उतरे।

27 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। यह बीबीएल में उनका पहला मैच था और उन्होंने सिडनी थंडर बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक बनाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया। ग्रीस में जन्मे क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ए टीम का हिस्सा थे जिसने पिछले महीने भारत ए के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट खेले थे। पहले मैच में में उन्हें मुकेश कुमार ने 0 और 16 रन पर आउट कर दिया था।

Who IS Sam Konstas: चौथे और पांचवें टेस्ट के लिये ऑस्ट्रेलियाई टीम-

पैट कमिंस (कप्तान), सीन एबोट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, सैम कोंस्टास, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, झाय रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क , ब्यू वेबस्टर।

एमसीजी में दूसरे मैच में 14 और 73 रन बनाए। दूसरी पारी में वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 128 गेंदों का सामना किया। कोंस्टास ने न्यू साउथवेल्स के लिये शेफील्ड शील्ड के दो मैचों में शतक जमाया। भारत ए के खिलाफ एमसीजी पर मैच में उन्होंने नाबाद 73 रन बनाए जबकि कैनबरा में भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश के लिये गुलाबी गेंद के मैच में 107 रन की पारी खेली।

पर्थ में पहले टेस्ट में पदार्पण करने वाले 25 वर्ष के मैकस्वीनी एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके और छह पारियों में 10, 0, 39, नाबाद 10, नौ और चार स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज ने हालांकि अगले दो टेस्ट के लिये टीम में बदलाव से बचने की ताकीद की थी। पिछला टेस्ट ड्रॉ रहा है।