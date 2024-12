WHO IS Andy Pycroft: कौन हैं एंडी पायक्रॉफ्ट?, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट में रचा इतिहास...

Highlights अंपायरिंग करने के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को बधाई दी है। पुरुष टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथे अधिकारी बन गए। रंजन मदुगले 225 टेस्ट के साथ पहले स्थान पर हैं।

WHO IS Andy Pycroft: जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी पायक्रॉफ्ट ने कमाल कर दिया। मैच रेफरी के रूप में 100 पुरुष टेस्ट मैच पूरे किए। एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के सदस्य पायक्रॉफ्ट गुरुवार को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चौथे टेस्ट में ऐतिहासिक उपलब्धि पर पहुंचे। 68 वर्षीय पूर्व जिम्बाब्वे कप्तान ने 2009 से 238 पुरुष वनडे, 174 पुरुष टी20I और 21 महिला T20I में भी अंपायरिंग की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैच रेफरी के रूप में 100 पुरुष टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को बधाई दी है।

पुरुष टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथे अधिकारी बन गए। इस सूची में सबसे अनुभवी मैच रेफरी के रूप में श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी रंजन मदुगले 225 टेस्ट के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि न्यूजीलैंड के जेफ क्रो (125) दूसरे और इंग्लैंड के क्रिस ब्रॉड (123) तीसरे स्थान पर हैं। पायक्रॉफ्ट (68 वर्ष) ने 1983-1992 तक जिम्बाब्वे के लिए तीन टेस्ट और 20 वनडे मैच खेले। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘पायक्रॉफ्ट ने कहा कि उन्होंने मैच रेफरी के रूप में 100 मैचों तक की यात्रा के हर पल का आनंद लिया है।

जिन्होंने 2009 से अब तक 238 पुरुष वनडे, 174 पुरुष टी20 और 21 महिला टी20 मैचों में भी रेफरी की भूमिका निभाई है।’ पायक्रॉफ्ट ने कहा कि इस मुकाम को छूना एक बड़ा सम्मान है और उन्होंने कहा, ‘‘यह यात्रा शानदार रही है और मैंने इसके हर पल को संजोकर रखा है।’

