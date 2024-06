WI vs UGA T20 World Cup 2024 Highlights: वेस्टइंडीज में सबसे आगे, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, 11 रन और 5 विकेट, देखें आंकड़े

Highlights West Indies vs Uganda, 18th Match T20 World Cup 2024: 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ सैमुअल बद्री के 4/15 से बेहतर है। West Indies vs Uganda, 18th Match T20 World Cup 2024: तीन खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू और 2 को बोल्ड किया। West Indies vs Uganda, 18th Match T20 World Cup 2024: हुसैन का 5 विकेट टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा भी है।

West Indies vs Uganda, 18th Match T20 World Cup 2024: दो बार टी20 विश्व कप चैंपियन वेस्टइंडीज ने कमाल कर दिया। विंडीज ने युगांडा की टीम को 134 रनों से करारी शिकस्त दी है। बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन ने कमाल का प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीन खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू और 2 को बोल्ड किया। हुसैन का 5 विकेट टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा भी है, जो 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ सैमुअल बद्री के 4/15 से बेहतर है। सभी टी-20 में वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी जीत है, जिसने 2014 विश्व कप में मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ 84 रन की जीत को पीछे छोड़ दिया।

Led by Akeal Hosein's stunning five-for, West Indies produce a brilliant all-round display against Uganda in Guyana 👏#T20WorldCup | #WIvUGA | ➡ https://t.co/pyKWy3HyJVpic.twitter.com/BcZgZNtCVG — ICC (@ICC) June 9, 2024

T20I में वेस्टइंडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ेः

6/17 - ओबेद मैकॉय बनाम भारत, बैसेटेरे, 2022

5/11 - अकील होसेन बनाम यूजीए, प्रोविडेंस, 2024

5/15 - कीमो पॉल बनाम BAN, मीरपुर, 2018

5/26 - डैरेन सैमी बनाम ZIM, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2010

T20 विश्व कप में सबसे कम ऑल-आउट योगः

39 -नीदरलैंड बनाम श्रीलंका, चैटोग्राम, 2014

39 - यूजीए बनाम वेस्टइंडीज, प्रोविडेंस, 2024*

44 - एनईडी बनाम एसएल, शारजाह, 2021

55 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, दुबई, 2021

58 - यूजीए बनाम एएफजी, गुयाना, 2024

T20 विश्वकप में सबसे बड़ा जीत का अंतर (रनों के अनुसार)-

172 - श्रीलंका बनाम केन्या, जो'बर्ग, 2007

134 - वेस्टइंडीज बनाम यूजीए, प्रोविडेंस, 2024*

130 - एएफजी बनाम एससीओ, शारजाह, 2021

130 - एसए बनाम एससीओ, द ओवल, 2009

125 - एएफजी बनाम यूजीए, प्रोविडेंस, 2024

टी-20 में वेस्टइंडीज की लगातार सबसे बड़ी जीतः

2012-13 में 7

2024 में 6*

2017 में 5।

हुसैन को पांच विकेट, वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से हराया

बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन के पांच विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के मैच में युगांडा को 134 रन से करारी शिकस्त दी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 173 रन बनाए जिसके जवाब में युगांडा 12 ओवर में 39 रन बनाकर आउट हो गया। हुसैन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 11 रन देकर 5 विकेट लिए।

युगांडा ने पुरुष टी20 विश्व कप में न्यूनतम स्कोर की बराबरी की। इससे पहले जॉनसन चार्ल्स (44) ने वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए जबकि आंद्रे रसेल ने 30 रन की आक्रामक नाबाद पारी खेली। उनके अलावा निकोलस पूरन ने 22 रन, कप्तान रोवमैन पावेल ने 23 और शेरफन रदरफोर्ड ने 22 रन का योगदान दिया।

युगांडा की तरफ से ब्रायन मसाबा ने 31 रन देकर दो विकेट लिए। वेस्टइंडीज ने इस बड़ी जीत से अपना नेट रन रेट 3.574 पर पहुंचा दिया है जिससे उसे ग्रुप सी में शीर्ष पर जगह बनाने में मदद मिलेगी। वेस्टइंडीज के कप्तान पावेल ने मैच के बाद कहा,‘‘यहां से आगे का रास्ता कड़ा हो जाएगा लेकिन हम परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं।

हम प्रत्येक मैच में 10 से 15 प्रतिशत सुधार करने पर बात करते हैं। पहले मैच में हम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और इसलिए हम एक टीम के रूप में सुधार करना चाहते थे।’’ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने युगांडा को क्रिकेट का कड़ा सबक सिखाया। युगांडा के कप्तान मसाबा ने कहा,‘‘हमारे लिए यह मुश्किल दिन था।

इससे हमें कड़ा सबक मिला। हम हर विभाग में नाकाम रहे लेकिन इस मैच से हमें काफी सीख मिली। बल्लेबाजी में हमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन हमारे लिए सकारात्मक रहा। हम उन्हें 200 रन से कम पर रोकने में सफल रहे तथा डेथ ओवरों में हमने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।’’

युगांडा की आधी टीम पावर प्ले में ही पवेलियन पहुंच गई थी। हुसैन ने गेंदबाजी का आगाज किया और अपने पहले तीन ओवर में तीन विकेट लिए। युगांडा के बल्लेबाज हुसैन की गेंदों को समझने में नाकाम रहे जिन्होंने पहली बार पांच विकेट लेकर टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया।

युगांडा की तरफ से नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जुमा मियागी (नाबाद 13) दोहरे अंक में पहुंचने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। वेस्टइंडीज की तरफ से हुसैन के अलावा अलजारी जोसेफ ने तीन ओवर में 6 रन देकर दो विकेट लिए।