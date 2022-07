West Indies vs Bangladesh Series: बांग्लादेश ने किया क्लीन स्वीप, वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 11वीं जीत, चार विकेट से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा

Highlights चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। वेस्टइंडीज ने सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश ने नौ गेंद शेष रहते छह विकेट पर 179 रन बनाकर जीत दर्ज की।

West Indies vs Bangladesh Series: बांग्लादेश ने कमजोर गेंदबाजी आक्रमण वाली वेस्टइंडीज की टीम को शनिवार को यहां अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज को 178 रन पर समेटने के बाद इस टीम के खिलाफ लगातार 11वीं जीत दर्ज करने की प्रबल दावेदार थी। सीरीज में हालांकि यह मेजबान टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। शनिवार को मैच के दौरान वेस्टइंडीज को झटके लगे जब आलराउंडर कीमो पॉल की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और सिर्फ 11 गेंद फेंकने के बाद कामचलाऊ तेज गेंदबाज रोवमैन पावेल की मांसेपशियों में भी खिंचाव का गया।

वेस्टइंडीज ने सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन स्पिनर गुडाकेश मोती का 10 ओवर का कोटा खत्म होने के बाद बांग्लादेश ने नौ गेंद शेष रहते छह विकेट पर 179 रन बनाकर जीत दर्ज की। मोती ने 23 रन देकर चार विकेट चटकाए। मोती ने कप्तान तमीम इकबाल (35) को फाइन लेग पर कैच कराया और लिटन दास (50) का अपनी ही गेंद पर कैच लपका।

