West Indies vs Bangladesh Series: वेस्टइंडीज के मौजूदा दौरे पर बांग्लादेश का खाता खुला, छह विकेट की जीत के साथ पहली जीत दर्ज

Highlights शामरा ब्रूक्स ने 66 गेंद में सर्वाधिक 33 रन बनाए। फिलिप ने वेस्टइंडीज की पारी का एकमात्र छक्का भी जड़ा। बांग्लादेश की तरफ से शरीफुल इस्लाम ने 34 रन देकर चार लिए।

West Indies vs Bangladesh Series: बांग्लादेश ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में छह विकेट की जीत के साथ वेस्टइंडीज के मौजूदा दौरे पर रविवार को पहली जीत दर्ज की। मैदान गीला होने के कारण मैच को 41 ओवर का कर दिया गया था।

बांग्लदेश ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जिसने निर्धारित ओवर में नौ विकेट पर 149 रन बनाए। टीम की ओर से शामरा ब्रूक्स ने 66 गेंद में सर्वाधिक 33 रन बनाए। एंडरसन फिलिप (नाबाद 21) और जेडन सील्स (नाबाद 16) ने अंतिम विकेट के लिए 39 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 150 रन के करीब पहुंचाया।

