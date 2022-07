Highlights पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट कर सीनियर खिलाड़ी पर हमला किया है। इरफान पठान ने किसी का नाम नहीं लिया है। वनडे सीरीज के लिये बुधवार को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया।

West Indies ODIs: भारत ने वेस्टइंडीज में आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय युवा टीम का चयन किया है। शिखर धवन टीम का नेतृत्व करेंगे। रवींद्र जडेजा को उप-कप्तान बनाया गया है। भारत 22 जुलाई से त्रिनिदाद में तीन वनडे मैच खेलेगा।

नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट कर सीनियर खिलाड़ी पर हमला किया है। ट्वीट कर लिखा है कि आराम करने से कोई भी फॉर्म में वापसी नहीं कर सकता।

No one comes back to form while resting…