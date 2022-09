WBBL 2022-23 season: मेलबर्न रेनेगेड्स से नहीं स्टार्स के लिए खेलेंगी जेमिमा रोड्रिग्स, 58 टी20 और 21 वनडे मैच खेलने का अनुभव

Highlights राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। राष्ट्रमंडल खेलों में 146 रन के साथ पांचवें स्थान पर थीं। 22 वर्षीय खिलाड़ी पिछले सत्र में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेली थी।

WBBL 2022-23 season: भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने पिछले साल मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलने के बाद डब्ल्यूबीबीएल में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मेलबर्न स्टार्स के साथ करार किया है। वह 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता के आठवें संस्करण में स्टार्स का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय होंगी।

रॉड्रिक्स, जो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। राष्ट्रमंडल खेलों में 146 रन के साथ पांचवें स्थान पर थीं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। यह 22 वर्षीय खिलाड़ी पिछले सत्र में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेली थी। तब उन्होंने 116 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए थे।

मेलबर्न स्टार्स टीम: मेग लैनिंग, लुसी क्रिप्स, सोफी डे, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, किम गर्थ, राइस मैककेना, साशा मोलोनी, सोफी रीड, जेमिमा रोड्रिग्स, एनाबेल सदरलैंड।

🇮🇳 Our first ever Indian player.



Welcome to the #StarsFamily, @JemiRodrigues!



Details ⏬https://t.co/b51jd8eyiopic.twitter.com/5fxqPQyunB