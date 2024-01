David Warner Helicopter: हेलिकॉप्टर से एससीजी उतरे वॉर्नर, नहीं कर सके कमाल, 39 गेंद में बनाए 37 रन, लगाए 2 छक्के, देखें वीडियो

Highlights डेविड वार्नर ने टीम के लिए खास कुछ नहीं कर सके। 39 गेंद में 37 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और एक चौका शामिल है। सिडनी सिक्सर के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने खाता नहीं खोल सके।

David Warner Helicopter: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर चर्चा में हैं। टेस्ट क्रिकेट से डेविड वॉर्नर के संन्यास का जश्न जारी है और यह आक्रामक बल्लेबाज बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स के लिए मैच खेलने हेलिकॉप्टर से एससीजी उतरे। वार्नर ने टीम के लिए खास कुछ नहीं कर सके।

वार्नर ने टीम को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी सिक्सर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में वार्नर की सिडनी थंडर्स टीम ने 19.5 ओवर में 10 विकेट पर 132 रन बना सकी। सिडनी सिक्सर के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने खाता नहीं खोल सके।

39 गेंद में 37 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और एक चौका शामिल है। हंटर वैली में अपने भाई की शादी से वॉर्नर सीधे हेलिकॉप्टर से आएं, जिस पर ‘थैंक्स डेव’ लिखा था। थंडर के तेज गेंदबाज गुरिंदर संधू ने कहा ,‘वह हमारे लिए खेलने के लिये काफी मेहनत कर रहा है।’

वॉर्नर ने पिछले सप्ताह अपने घरेलू मैदान एससीजी पर आखिरी टेस्ट खेला, जिसमें आस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। वॉर्नर वनडे को अलविदा कह चुके हैं लेकिन टी20 खेलते रहेंगे। सिडनी थंडर्स का सामना सिडनी सिक्सर्स से है। वॉर्नर ने पिछले सत्र में थंडर्स के साथ दो साल का करार किया था।

