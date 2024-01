Big Bash League 2024 Points Table: 30 मैच के बाद प्वाइंट टेबल में भारी उलटफेर, 8 टीम में से एक ने किया क्वालीफाई, जानें अन्य टीम का हाल

Highlights सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन बनाए। 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 140 रन बनाकर जीत हासिल की। ब्रिस्बेन हीट क्वालीफाई करने वाली पहली टीम है।

Big Bash League 2024 Points Table: टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट बिग बैश लीग (बीबीएल) रोमांच मोड़ पर है। 8 जनवरी को सिडनी थंडर बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच मैच खेला गया। पर्थ स्कॉर्चर्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। सिडनी थंडर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन बनाए।

जवाब में 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 140 रन बनाकर जीत हासिल की। ब्रिस्बेन हीट क्वालीफाई करने वाली पहली टीम है। हीट ने डीएलएस पद्धति से हरिकेंस को एक रन से हराकर अपना अजेय क्रम बरकरार रखा। हरीकेन पर करीबी जीत के बाद तालिका के शीर्ष पर हीट का दबदबा कायम है। आठ मैचों में छह जीत के साथ के 14 अंक हैं और +1.435 का एनआरआर है।

The Scorchers jump up to second spot with a seven-wicket win over the Thunder! #BBL13 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2024

वे अब नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है। नए प्रसारण अधिकारों के अनुसार लीग में प्रत्येक फ्रेंचाइजी अब प्रतिवर्ष 10 मैच खेलेगी। उसने पुष्टि की कि इस सत्र में लीग चरण में 56 की बजाय 40 मैच खेले जाएंगे। बीबीएल के प्लेऑफ के कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। इस तरह से इस टूर्नामेंट में अब कुल 44 मैचों का आयोजन होगा।

Crawley guiding the Scorchers in this chase with his second fifty of the #BBL13 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2024

Bouncing back like the champions they are!



Big win for the @ScorchersBBL in Sydney 🔥 #BBL13pic.twitter.com/NjAF3a4uV3 — KFC Big Bash League (@BBL) January 8, 2024