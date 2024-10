WATCH: पंत ने जब साउथी की गेंद पर लगाया 107 मीटर लंबा छक्का, ग्लेन फिलिप्स हैरान, मांजरेकर ने बताया टेस्ट हिस्ट्री का सर्वश्रेष्ठ छक्का

IND vs NZ, Test Match:ऋषभ पंत की निडर बल्लेबाजी शैली ने उन्हें देखने के लिए सबसे रोमांचक क्रिकेटरों में से एक बना दिया है। जहाँ कई बल्लेबाज शतक के करीब पहुँचते ही सावधानी से कदम बढ़ाते हैं, वहीं पंत जोखिम उठाने की कोशिश करते हैं। यह साहसिक मानसिकता भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन पूरी तरह से प्रदर्शित हुई।

पंत जब 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने 87वें ओवर की तीसरी गेंद पर शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। पंत ने अपने खास अंदाज में बड़ा शॉट लगाने का फैसला किया। एक घुटने पर बैठकर उन्होंने साउथी की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लॉग-स्वेप्ट किया और गेंद को 107 मीटर की दूरी से छक्का जड़ दिया।

यह शॉट वाकई बहुत शानदार था। बाउंड्री के पास खड़े ग्लेन फिलिप्स को यकीन नहीं हुआ और गेंद के मैदान से बाहर जाते ही उनके जबड़े खुले रह गए। पंत के साथी बल्लेबाज केएल राहुल भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए और पंत की हिम्मत देखकर मुस्कुराने लगे।

THE AUDACITY FROM RISHABH PANT. 🥶 - Batting on 90 and slog swept Southee for a 107M six. 🤯 pic.twitter.com/XafVEmu5G9

RISHABH PANT SMASHED A 107M SIX AND SENT THE BALL OUT OF THE CHINNASWAMY. 🤯🔥 GLENN PHILLIPS REACTION ON RISHABH PANT'S 107M SIX.😲 #RishabhPant #INDvNZ #TestMatch pic.twitter.com/1c4PZaTAR1

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने अपने आधिकारिक एक्स प्रोफाइल पर इस शॉट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह टेस्ट क्रिकेट में उनके द्वारा देखे गए “सर्वश्रेष्ठ शॉट्स में से एक” था। मांजरेकर ने लिखा, “एक पीढ़ी में एक बार आने वाला खिलाड़ी, ऋषभ पंत! और साउथी के खिलाफ लगाया गया छक्का टेस्ट क्रिकेट में मेरे द्वारा देखे गए सर्वश्रेष्ठ शॉट्स में से एक है।”

Once in a generation player that’s what he is, Rishabh Pant!

And that six against Southee is one of the best shots I have seen in Test cricket. 😳 👏👏👏